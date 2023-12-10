NYT: вызовет критику — Госдеп США не стал дожидаться одобрения конгрессом продажи оружия Израилю

Государственный департамент США принял решение не дожидаться неофициального рассмотрения конгрессом сделки по продаже танковых боеприпасов Израилю, сославшись на то, что ситуация чрезвычайная, пишет The New York Times. Как полагают эксперты, это вызовет критику и внутри страны, и на международной арене.

Госдепартамент добивается продажи Израилю 13 тыс. боеприпасов к танкам, минуя процесс рассмотрения конгрессом, пишет The New York Times. В пятницу Госдепартамент уведомил комитеты конгресса о том, что он идёт дальше в заключении сделки на сумму более $106 млн, хотя конгресс ещё не дал своё добро. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «ситуация чрезвычайная, требующая немедленной продажи». Поэтому у конгресса нет полномочий остановить сделку.

С 2022 года Госдепартамент использовал чрезвычайное положение как минимум два раза, чтобы передать оружие Украине. Но Израиль многие осуждают. И в Госдепартаменте, судя по всему, понимают, что некоторые законодатели будут осуждать Байдена за поставку оружия Израилю без каких-либо условий или контроля. По данным из сектора Газа, в результате авиаударов и наземных операций Израиля там погибло более 15 тыс. палестинцев, и около 40% из них — дети.

Тринадцать сенаторов-демократов объявили в четверг, что они работают над законом, требующим от стран, получающих американское оружие, более убедительных доказательств того, что их военные не совершают военных преступлений.

Явно недовольны будут этой сделкой и арабские лидеры. Они уже критиковали Байдена за то, что Штаты блокируют все международные попытки заставить Израиль прекратить огонь.

«Сочетание наложенного Соединёнными Штатами вето на резолюцию о прекращении огня в ООН и ускоренное предоставление Израилю летального оружия должно заставить задуматься над тем, являются ли искренними неоднократные утверждения госсекретаря о том, что США стремятся свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа во время операции Израиля», — сказал бывший сотрудник Госдепартамента Джош Пол.

Вообще Израиль заказал 45 тыс. боеприпасов для танков Merkava. Эта сделка находится на неофициальном рассмотрении двух комитетов конгресса, которые контролируют продажу оружия. Общая стоимость заказа превышает $500 млн.

В ходе такого неофициального рассмотрения члены комитета могут задать Госдепартаменту вопросы, в частности о том, как это оружие будет использоваться. «Рассмотрение конгрессом является критически важным шагом для изучения любой крупной сделки по продаже оружия, — заявил сенатор Крис Ван Холлен. — Решение администрации сократить и без того сжатые сроки рассмотрения конгрессом подрывает прозрачность и ослабляет подотчётность. Общество заслуживает большего».

Хотя большинство жертв среди мирного населения в секторе Газа вызваны израильскими авиаударами, палестинские журналисты сняли на видео, как израильская бронетехника стреляет по гражданскому населению. А в четверг информационное агентство Reuters опубликовало расследование, согласно которому 13 октября в Южном Ливане в результате действий израильского танкового экипажа погиб один из его видеожурналистов.