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AP: генсек ООН пошёл на чрезвычайные меры, чтобы предупредить о катастрофе в Газе

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Генсек ООН Антониу Гутерреш использовал редко применяемую статью 99 устава организации для того, чтобы призвать членов Совета Безопасности потребовать от Израиля немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, сообщает Associated Press. В своём обращении к СБ он также предупредил о грозящей этому анклаву гуманитарной катастрофе.
AP: генсек ООН пошёл на чрезвычайные меры, чтобы предупредить о катастрофе в Газе
AP
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш воспользовался редко применяемым полномочием, чтобы предупредить Совет Безопасности о надвигающейся «гуманитарной катастрофе» в секторе Газа, сообщает Associated Press.

В своём письме к 15 членам СБ он призвал их потребовать немедленного гуманитарного прекращения огня. Гутерреш указал на то, что после двух месяцев войны, приведшей к «ужасным человеческим страданиям, физическим разрушениям и коллективным травмам», гуманитарная система сектора Газа находится под угрозой краха. Он потребовал избавить гражданское население от ещё большего вреда.

Гутерреш, в частности, сослался на статью 99 Устава ООН, которая гласит, что генеральный секретарь может информировать Совбез о вопросах, которые, по его мнению, угрожают международному миру и безопасности.

«Международное сообщество обязано использовать всё своё влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и положить конец этому кризису», — подчеркнул генсек ООН.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь, как ожидается, выступит на этой неделе перед Советом Безопасности по вопросу Газы и будет настаивать на гуманитарном прекращении огня.

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что генеральный секретарь применил статью 99, чтобы оказать давление на Израиль. Он также обвинили Гутерреша в «предвзятости против Израиля».

«Призыв генерального секретаря к прекращению огня на самом деле является призывом сохранить царство террора ХАМАС в секторе Газа, — заявил Эрдан. — Вместо того чтобы прямо указать на ответственность ХАМАС за сложившуюся ситуацию и призвать руководителей террористов сдаться и вернуть заложников, тем самым положив конец войне, генеральный секретарь предпочитает и дальше играть на руку ХАМАС».

Между тем Associated Press отмечает, что в своём письме Гутерреш осудил «отвратительные террористические акты» 7 октября и жестокое убийство более 1200 человек в Израиле боевиками ХАМАС, а также похищение около 250 человек в результате этого нападения, положившего начало нынешней войне. Генсек ООН также призвал к немедленному освобождению более 130 человек, всё ещё удерживаемых в заложниках.
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источник
Associated Press США Северная Америка
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