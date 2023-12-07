AP: генсек ООН пошёл на чрезвычайные меры, чтобы предупредить о катастрофе в Газе

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12:37 Митрополит Тихон: России нужна победа не над народом Украины, а над нацизмом в этой стране Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что России нужна победа не над народом Украины, а над нацизмом, фашизмом и тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части соседней страны.

12:35 В Брянске проверят исполнение закона о хранении оружия из-за стрельбы в гимназии Прокуратура Брянской области начала проверку исполнения законодательства об обороте и хранении оружия в связи со стрельбой в гимназии Брянска, говорится в заявлении ведомства.

12:32 Львова-Белова взяла на контроль ситуацию со стрельбой в гимназии Брянска Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что ситуация, связанная со стрельбой в гимназии Брянска, находится на её личном контроле.

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12:31 Главный тренер «Спартака» Абаскаль приехал на заседание КДК РФС Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС по эпизоду с полузащитником «Ахмата» Бернардо Беришей.

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12:26 Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал убийство Кивы актом гостерроризма Украины Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы является актом государственного терроризма Украины.

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11:27 Развожаев предупредил жителей об учебных стрельбах в Севастополе Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей, что в городе в районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава ВС России со стрельбой из штатного вооружения.

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