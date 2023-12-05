HDN: Эрдоган призвал не уступать ни кусочка Газы израильтянам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламский мир не уступать ни кусочка Газы израильским военным и подчеркнул, что эта земля всегда принадлежала палестинцам, сообщает Hürriyet Daily News. Он также выразил желание привлечь израильских лидеров к ответственности за военные преступления, совершённые во время военной операции в анклаве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на исламском мире лежит ответственность «за то, чтобы не уступить ни одного кусочка Газы оккупационным израильским силам», сообщает Hürriyet Daily News. По его словам, «Газа — это палестинская земля, Газа принадлежит палестинцам и останется таковой навсегда».

«Мы должны сделать это не только ради наших братьев в Газе и Палестине, но и ради нашей собственной безопасности и территориальной целостности», — подчеркнул турецкий лидер на открытии сессии саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле 4 декабря.

Он также призвал привлечь израильских лидеров к ответственности за военные преступления, повторив свой призыв к Международному суду судить израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.