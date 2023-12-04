NYP: «ад вернулся в Газу» — за последние сутки от авиаударов погибло 700 палестинцев

После временного прекращения огня в Газе война разгорается с новой силой. Газета New York Post сообщает, что в воскресенье Израиль нанёс уже 10 000-й авиаудар с начала войны 7 октября. По некоторым подсчётам, только за последние сутки погибло уже около 700 палестинцев, что стало одним из самых высоких показателей.

После временного прекращения огня в Газе война разгорается с новой силой. Газета New York Post сообщает, что в воскресенье Израиль нанёс уже 10 000-й авиаудар с начала войны 7 октября. По некоторым подсчётам, только за последние сутки погибло уже около 700 палестинцев.

Представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке сравнил происходящее в Газе с «адом на земле».

Тем временем, армия обороны Израиля сообщила об усилении бомбардировок после того, как две стороны не смогли достичь соглашения об освобождении всех женщин-заложниц, которых удерживает ХАМАС.

По заявлениям израильских официальных лиц, в воскресенье был уничтожен ключевой командир ХАМАС, который участвовал в координации нападения на Израиль в начале октября. «Следуя разведданным ЦАХАЛ и разведки, истребитель ЦАХАЛ нанёс удар и убил Хайтама Хуваджари, командира батальона «Шати» ХАМАС», — цитирует издание сообщение представителя ЦАХАЛ Даниела Хагари.

Как пишет NYP со ссылкой на анонимные источники, перед этим Соединённые Штаты уничтожили пятерых боевиков в Ираке, предотвратив их попытку нанести удар беспилотниками по американским силам. Группа исламского сопротивления в Ираке уже подтвердила гибель людей и поклялась отомстить США.

Израиль объявил о намерении расширить свои наземные операции, чтобы охватить весь сектор Газа, а также, что с пятницы было поражено более 400 целей на севере этой территории.

При этом Министерство здравоохранения Газы заявило, что за последние сутки погибло по меньшей мере 700 человек, что стало одним из самых высоких ежедневных показателей с начала войны. Кроме того, согласно последним оценкам этого ведомства, на данный момент потери мирного населения в Газе достигли уже 15 500 человек, в основном это женщины и дети.

Однако официальный представитель израильского правительства Эйвон Леви заявил, что вина за эти смерти лежит исключительно на ХАМАС, хотя и подтвердил, что в этом конфликте «погибло слишком много людей». «Израильская армия приложила все усилия, выполняя наши обязательства по международному праву, чтобы уберечь гражданское население от опасности», — цитирует издание слова чиновника.

По данным ЦАХАЛ, с начала наземной операции в прошлом месяце погибло в общей сложности 66 солдат-евреев.

По подсчётам управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с момента начала конфликта почти 80% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. На выходных Израиль напомнил, что предупреждает гражданское население о необходимости покидать те или иные районы, прежде чем наносит авиаудары.

Власти Израиля также заявили, что предприняли «масштабную атаку» на город Хан-Юнис, который стал центром для беженцев и раненых, пишет NYP. Израильские военные также подсчитали, что за время войны они разрушили по меньшей мере 500 из 800 туннелей в северной части Газы. Многие из них, по заверению военных, расположены «рядом или внутри детских садов, школ, игровых площадок и мечетей».

«Чтобы внести ясность, эти места не защищены от детей, а скорее кишат терроризмом. Каждая шахта туннеля и оружие, которое мы находим, являются ещё одним доказательством того, как ХАМАС намеренно использует жителей Газы в своих террористических целях против израильтян. Некоторые из шахт соединяли стратегические объекты ХАМАС через сеть подземных туннелей. Кроме того, многие мили туннельных маршрутов были разрушены», — цитирует NYP сообщение ЦАХАЛ.

Израиль уже опубликовал кадры из подземных коридоров, обнаруженных под мечетью и крупнейшим медицинским комплексом Газы аль-Шива. «Эти находки являются ещё одним доказательством циничного использования террористической организацией ХАМАС гражданского населения в качестве живого щита и прикрытия своей террористической деятельности», — заявили в ЦАХАЛ.

Пока остаётся неизвестной судьба примерно 137 заложников, удерживаемых ХАМАС, Нетаньяху заверил, что сделает всё возможное для их освобождения.