NYP: «ад вернулся в Газу» — за последние сутки от авиаударов погибло 700 палестинцев

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Конгрессвумен Грин: политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете Tucker on X
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Breaking points: республиканцы в конгрессе хотят от Байдена порядка на границе в обмен на помощь Украине Breaking Points
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Польский генерал: Киеву придётся сесть за стол переговоров с Москвой, несмотря на все потуги Запада TOK FM
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Политолог Миршаймер: если бы не США, войну на Украине давно можно было закончить Judging Freedom
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Die Zeit: Запад недооценил Россию — она сильна и стабильна как никогда Die Zeit
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NYT: немецкая армия не заметила обещанной Шольцем «смены эпох» New York Times
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Bloomberg: Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих Bloomberg
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Путин: Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было
Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было.
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Путин: Россия направляет зерно в шесть стран Африки
Российское зерно направляется в шесть африканских стран, некоторые суда уже разгружаются.
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Поисковики с Ямала нашли останки более 130 бойцов за пять лет
Участники ямальского «Поискового отряда «Добровольцы памяти» за пять лет провели 13 экспедиций, в рамках которых подняли останки 133 бойцов.
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Синоптик Позднякова спрогнозировала серьёзное похолодание в Москве с 7 декабря
Синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.
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Жители Удмуртии вошли в число призёров премии «Студент года»
Учащиеся из Удмуртии стали лауреатами в номинации «Добровольческое объединение года» всероссийской премии «Студент года» — 2023.
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Еремякин: холодная погода в конце ноября — давнишняя проблема для коллективов РПЛ
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе на систему «весна — осень».
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Додон: Молдавии необходимо отказаться от антироссийских санкций
Молдавии нужно отказаться от антироссийских санкций и договариваться с Москвой, заявил экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
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Путин посоветовал новым иностранным послам посетить выставку «Россия»
Президент России Владимир Путин посоветовал новым послам иностранных государств в Москве посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы увидеть, чем живёт страна.
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Путин и Токаев встретятся в Петербурге в конце декабря
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся в конце декабря в Санкт-Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ.
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SCMP: в Китае женщина купила поддельный паспорт в попытке скрыть возраст
В Китае женщина купила поддельный паспорт в попытке скрыть свой возраст от парня.
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Путин: на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок
Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств в России заявил, что сейчас непростые времена и в мире нарастают кризисные явления, но на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.
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Анкара предостерегла Израиль от преследования членов ХАМАС, живущих в Турции
Турецкая разведка предупредила Израиль о «серьёзных последствиях», если израильская сторона будет преследовать членов палестинского движения ХАМАС, проживающих в Турции.
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Глава МВД России Колокольцев прибыл в Китай
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Пекин, там он проведёт переговоры с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном.
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El Nacional: Рубиалес приглашён в команду по продвижению заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес получил приглашение войти в команду по продвижению заявки Саудовской Аравии на мундиаль 2034 года.
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Мирошник: три ребёнка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что три ребёнка и две женщины ранены за неделю БПЛА ВС Украины.
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Бойцы из Бурятии рассказали, как поражают технику ВСУ из РСЗО «Град»
Бойцы из Бурятии рассказали, как с помощью РСЗО «Град» уничтожают легкобронированную технику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации России. Особое внимание они уделяют контрбатарейной борьбе.
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Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля.
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Терентьева рассказала, почему не стесняется сравнений с другими лыжницами
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала о сравнении с другими спортсменками.
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Комитет ГД одобрил ко II чтению запрет на использование телефонов на уроках
Комитет Государственной думы России по просвещению рекомендовал палате принять во II чтении законопроект, предполагающий запрет на использование телефонов на уроках в школах.
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Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей вместе с Машковым
В секретариат Союза театральных деятелей России вошли 34 деятеля, среди которых директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.
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Лыжница Терентьева призналась, что может спокойно провести весь день на каблуках
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) рассказала, что может спокойно провести весь день на каблуках.
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В Макао турист умер после прыжка с башни для банджи-джампинга
Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга в Макао.
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В ЕС считают изъятие активов России «гарантией возмещения ущерба» Украине
Евросоюз считает изъятие российских активов гарантией того, что однажды Россия «выплатит компенсацию ущерба Украине», сказал журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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В Белоруссии возбудили 20 дел о насилии силовиков ряда стран ЕС над мигрантами
Первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Олег Шандарович сообщил, что Минск возбудил 20 уголовных дел о насилии силовиков из Польши, Литвы и Латвии в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.
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Лыжник Коростелёв: хотел бы претендовать на олимпийское золото
Лыжник Савелий Коростелёв высказался о шансах побороться за золото на Олимпийских играх.
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В Саратовской области 237 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Саратовской области 237 классов в 70 школах закрыли на карантин из-за ОРВИ.
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Путин вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой
Президент России Владимир Путин на полях выставки-форума «Россия» вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой из Воронежа.
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NYT: второе президентство Трампа может быть более радикальным, чем первое
Второе президентство Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США будет гораздо более радикальным, чем первое (2017—2021 гг.), считают журналисты The New York Times.
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Названы лауреаты Зелёной премии — 2023 Российского экологического оператора
Российский экологический оператор (РЭО) объявил рейтинг субъектов России в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках номинации «Регионы России» Зелёной премии — 2023.
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Число пользователей сервисов аренды электросамокатов достигло 36 млн в этом году
В 2023 году число пользователей сервисов аренды электросамокатов в России выросло вдвое — с 18 млн до 36,5 млн человек.
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Божович: если Мажич не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку
Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался об инциденте с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
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В Подмосковье 40 тысяч школьников совершили поездки по соцсертификатам за год
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что с начала 2023 года в регионе более 40 тыс. учащихся 5—9-х классов съездили на экскурсии по социальному сертификату.
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В Карелии турпоток вырос вдвое за три года
Член правительства Карелии, министр экономического развития республики Олег Ермолаев заявил, что регион переживает туристический бум, начавшийся в 2022 году.
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РИА Новости: 10 человек пострадали при наезде фуры на колонну Росгвардии на М-4
По уточнённым данным, один человек погиб и десять пострадали в результате столкновения фуры с автобусами Росгвардии на М-4 «Дон» в Воронежской области.
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В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси
Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте.
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В «Оренбурге» поддержали решение провести матчи 18-го тура РПЛ в срок
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что 18-й тур чемпионата России по футболу не будет перенесён.
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Путину показали макет советского бункера для наблюдения за атомными испытаниями
Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ осмотрел часть экспозиции, посвящённой атомной отрасли.
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Генерал Катер: ВС России применяют в зоне СВО все виды современного оружия
Генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер заявил, что Вооружённые силы России применяют в зоне специальной военной операции все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины.
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WP: Марк Милли в августе выражал разочарование стратегией Залужного на фронте
Американские военные уже в августе открыто выражали разочарование в контактах с украинскими коллегами, пишет The Washington Post. Так, Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, напрямую задавал главкому ВСУ Валерию Залужному вопросы о том, что тот делает.
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Самедов: «Факел» приложит все усилия, чтобы подвести поле к матчу 18-го тура с «Динамо»
Селекционер «Факела» Александр Самедов высказал мнение о проведении 18-го тура чемпионата России по футболу.
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В Карелии рассказали о развитии туристического потенциала региона
Член правительства Карелии, министр экономического развития республики Олег Ермолаев рассказал, что власти развивают инфраструктуру в местах, вызывающих наибольший интерес у туристов.
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Педагог Болотова рассказала родителям о способах выстроить отношения с учителями
Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьере школы «Новый взгляд» Антонина Болотова дала рекомендации родителям, как выстроить отношения между родителями и учителями.
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Психотерапевт Железнова призвала родителей больше общаться со своими детьми
Психотерапевт психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина Ирина Железнова посоветовала чаще общаться со своими детьми, пока они маленькие, в противном случае позже, недополучив внимания взрослых, они могут столкнуться с различными расстройствами личности.
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Воробьёв: проблема с дольщиками в Подмосковье будет решена до 1 января
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе полностью решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.
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В московском районе Текстильщики построили новый спорткомплекс
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на юго-востоке Москвы в районе Текстильщики построили новый спортивный комплекс «Ника».
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Для центров женского здоровья в Москве выбрали более десяти зданий
Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева заявила, что в столице определили 13 зданий для центров женского здоровья.
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Врач Демьяновская заявила о вреде дыхания ртом в мороз
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о последствиях дыхания ртом в мороз для зубов.
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Врач Принц дала советы по сохранению здоровья при сидячей работе
Врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Ванесса Принц дала рекомендации по здоровью для людей с сидячей работой.
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Военная хроника рассказала о «Геранях» с боевой частью, как у «Солнцепёка»
Военная хроника рассказала подробности о работе барражирующего боеприпаса «Герань» с боевой частью, как у «Солнцепёка», в зоне СВО.
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WP: одна из наступающих бригад ВСУ на 70% состояла из неопытных военных
Одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины.