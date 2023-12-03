CBS News: в израильских тюрьмах содержатся не менее 7000 палестинцев, включая детей

В израильских тюрьмах находится по меньшей мере 7000 палестинцев, многие — в соответствии с политикой административного задержания, которая позволяет властям заключать палестинцев в тюрьму без предъявления обвинений и суда, сообщает CBS News. Некоторые находятся так в тюрьме годами. Причём несовершеннолетние не являются исключением. Их чаще всего задерживают за бросание камней.

Более 200 палестинских заключённых были освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Эти обмены привлекли внимание к палестинцам, которые содержатся в израильских тюрьмах.

По данным палестинской правозащитной группы Addameer, в настоящее время в израильских тюрьмах находятся по меньшей мере семь тысяч палестинцев. Более двух тысяч из них содержатся в соответствии с правилами, называемыми административным задержанием. Это позволяет израильским властям заключать палестинцев в тюрьму без предъявления обвинений и без суда.

Эти сроки содержания под стражей могут продлеваться на неопределённый срок. Некоторые находятся там годами без предъявления обвинений. Большинство людей выходят на свободу или находятся в тюрьме на более короткий срок в ожидании суда или административного задержания.

Палестинцы младше 18 лет не являются исключением. И список заключённых, подлежащих возможному освобождению, включает по крайне мере 120 14-летних. Ежегодно в военных изоляторах содержится в среднем от 500 до 700 несовершеннолетних.

Израиль — одна из немногих стран, где несовершеннолетние подвергаются судебному преследованию в военном суде. По данным организации Save the Children, наиболее распространённым обвинением для палестинцев младше 18 лет является бросание камней, которое может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 20 лет.

Бросание камней также является одним из наиболее распространённых обвинений, выдвинутых против 300 заключённых, которые были освобождены во время обмена заложниками.

Другие более серьёзные преступления, возбуждённые против этих заключённых, включают угрозу безопасности, незаконный въезд в Израиль и поддержку терроризма. Нескольким также были предъявлены обвинения в покушении на убийство или нападениях на израильские вооружённые силы.

И в ответ на критику политики административного задержания Израиль заявил, что эта политика является законной и необходимой мерой безопасности. Ранее Израиль освободил более 200 заключённых, и ожидается, что это число будет увеличиваться до тех пор, пока будут продолжаться эти обмены.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.