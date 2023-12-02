France 24: в Газе острая нехватка еды, воды и топлива

В секторе Газа, особенно на севере, недостаточно продуктов питания, медикаментов и электроэнергии, передаёт France 24. Есть проблемы с доступом к питьевой воде. Также далеко не все мирные жители смогли получить гуманитарную помощь.

Эти и сотни других грузовиков доставили столь необходимую помощь в сектор Газа после нескольких недель острой нехватки продуктов. Но лишь ограниченное количество помощи достигло мирных жителей на севере анклава, отчасти из-за состояния дорог после бомбардировок.

СТЕФАН ДЮЖАРРИК, официальный представитель генерального секретаря ООН: Несмотря на паузу, доступ жителей севера к воде практически не улучшился. Газ для приготовления пищи, который ежедневно поступал из Египта с начала паузы, был доступен на рынке в одном распределительном центре в Хан-Юнисе, но в количествах, которые значительно ниже фактического спроса на него.

Жители северной части Газы, эвакуировавшиеся на юг во время боевых действий, вернулись, когда в районе стало тихо, проверили состояние своих домов и забрали некоторые вещи.

МУЖЧИНА: Мы мирный народ. Мы хотели бы жить спокойно и вернуться к нормальной жизни, и мы надеемся, что будем жить с нашими детьми в мире и чувствовать себя в безопасности.

ЖЕНЩИНА: Я хочу жить в своем доме, даже если он находится под обломками. Это в миллион раз лучше, чем быть переселенным в школу или любое другое место.

Топливо, в частности, поставляется в небольших количествах из-за опасений израильтян, что оно будет использовано ХАМАСом. Но этот дефицит означает, что в Газе не хватает электричества для пекарен и больниц, а также что у населения практически нет доступа к чистой воде.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что существует высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.