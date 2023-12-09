Экс-генерал США: ХАМАС помог России, заставив мир за один день забыть про Украину

ХАМАС за один день сделал то, о чём Россия мечтала два года, — заставил Запад забыть про Украину. Однако как заявил отставной генерал США Бен Ходжес в интервью Bloomberg, тот факт, что мир отвернулся от Киева, создаёт прямую угрозу Европе и США. Действия Москвы уже нарушили на Западе поставки энергоносителей и продовольствия и спровоцировали непрекращающуюся инфляцию, а поражение Украины может привести к потенциальной войне России с НАТО, уверен генерал.

БЕН ХОДЖЕС, экс-командующий армией США в Европе: Это намного хуже, чем битва за Фаллуджу, безусловно. Отчасти из-за большой плотности гражданских лиц и нежелания ХАМАС их отпускать, продолжая использовать их в качестве щита. Потому что они видят, что задача, поставленная перед ЦАХАЛ премьер-министром Нетаньяху, гарантирует, что они будут продолжать применять силу против гражданских целей.

Я уверен, что, что бы израильтяне ни говорили секретарю Блинкену, они были искренни. Но в конечном итоге ответственность всё равно несёт премьер-министр Нетаньяху и его солдаты. Даже если ХАМАС использует невинных людей в качестве щита, бремя ответственности за защиту мирных жителей всё равно ложится, согласно закону вооружённых конфликтов, на израильских солдат. Поэтому, разумеется, мы должны оказывать огромное давление на ХАМАС, чтобы он остановился, но я не думаю, что это произойдёт в ближайшем будущем.

Конечно, это создаёт огромную политическую проблему для нашего президента, но, откровенно говоря, есть кое-что похуже: наибольшую выгоду из всей этой ситуации извлекает Кремль. За один день ХАМАС добился того, чего Путин не смог сделать за два года, а именно — заставил Запад забыть об Украине. Для мирных людей это бардак и разрушения. Общественность теперь сосредоточена на Израиле, а не на том, чтобы помочь Украине победить Россию. И дело не только в перенаправлении ресурсов, но и в отвлечении организационного и эмоционального компонента.

Иран — ближайший и единственный реальный союзник России, а Россия — ближайший и единственный реальный союзник Ирана. Тот факт, что ХАМАС напал на Израиль именно в тот момент, когда Россия больше всего в этом нуждалась, — это не совпадение.

Удивительно. И это ведь действительно отвлекло наше внимание здесь, в Вашингтоне, генерал. Не мне вам рассказывать. Отчасти поэтому законодатели больше не стремятся финансировать войну на Украине. Похоже, что теперь у них гораздо больше желания помочь Израилю, который, как мне кажется, нуждается в деньгах куда меньше. Что вы думаете по этому поводу?

БЕН ХОДЖЕС: Я думаю, вы совершенно правы. Настал тот момент, когда наш президент должен чётко объяснить конгрессу и американскому народу, почему Украина так важна для нас, почему наша экономика и наше процветание напрямую связаны с безопасностью, стабильностью и процветанием Европы. Начало российско-украинского конфликта нарушило поставки энергоносителей и продовольствия. Инфляция в значительной степени обусловлена нынешними действиями России. Так что речь идёт о нас, о наших интересах, а не только об Украине.

А если Россию не остановить на Украине, то, как она ясно дала понять, они пойдут вперёд. Всё может закончиться тем, что они выступят против одной из стран НАТО, и тогда придётся задействовать американские войска.

Наконец, за нами наблюдают и китайцы. Они смотрят, хватит ли у США и всех наших союзников политической воли, промышленного потенциала и военных возможностей, чтобы помочь Украине победить Россию, помочь Израилю победить ХАМАС и при этом заставить Израиль принять условие существования двух независимых государств, а также удержать Иран от расширения или обострения конфликта. При всём при этом мы должны дать Китаю понять, что у нас ещё достаточно сил, чтобы удержать его от принятия ужасно ошибочного решения.

В общем, нам на Западе необходимо организоваться. У нас полно союзников, но мы решаем проблемы не как единое целое. И я считаю, что именно это мы и должны делать.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2023 года.