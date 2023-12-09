Redacted: «Путин придёт за вами» — как Байден шантажирует американцев, которые не хотят помогать Украине

Джо Байден пытается убедить американцев в том, что прекращение поддержки Украины обернётся захватом всей Европы и США. По мнению ведущего Redacted, это наивысшая техника шантажа со стороны американского правительства. В речи президента читается очевидное послание народу: если вы не дадите Украине денег, «Путин придёт за вами», а ваши дети пойдут на войну.

Готовьтесь, потому что Путин собирается напасть на США или на наших союзников по НАТО. Он уже идёт! Вы ведь слышали, как дядя Джо рассказал нам об этом? Если мы не отправим миллиарды долларов на Украину, Путин придёт за вами. Забудем о том, что Украина — самая коррумпированная страна на планете. Вы ведь не хотите, чтобы Путин победил? Кого вообще волнует коррупция на Украине? Мы можем послать им 200 миллиардов долларов и не знать, что с ними стало, — но ничего страшного! Ведь Путин победит, если мы не пошлём им денег! Он придёт к вам домой и испортит Рождество. Вот наш главнокомандующий, который всё это нам объясняет.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Всем добрый день. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о срочной обязанности конгресса поддержать потребности национальной безопасности США и, откровенно говоря, наших партнёров. Нет времени ждать. Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины до того, как уйдёт в праздничный отпуск. Всё очень просто.

Если честно, я не думал, что мы вообще дойдём до такого положения. Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. Здесь важно оценивать долгосрочную перспективу. Он намерен продолжать, он ясно дал это понять. Если Путин продолжит и нападёт на страну НАТО, то мы, как член НАТО, будем обязаны защищать каждый дюйм территории альянса. Тогда произойдёт то, к чему мы точно не стремимся и чего на сегодняшний день не происходит: американские войска вступят в борьбу с российскими войсками.

Вы уловили эту наивысшую технику шантажа? Одобряйте деньги Украине, посылайте миллиарды долларов и не задавайте никаких вопросов, или у меня не останется иного выбора, кроме как послать американских сыновей и дочерей умирать за Украину в войне против России, сражаясь с Путиным. Если вы упустили эти нотки шантажа, я воспроизведу видео ещё раз. Послушайте.

ДЖО БАЙДЕН: Мы, как член НАТО, будем обязаны защищать каждый дюйм территории альянса. Тогда произойдёт то, к чему мы точно не стремимся и что на сегодняшний день не происходит: американские войска вступят в борьбу с российскими войсками. Американские войска будут сражаться с российскими, если Путин пойдёт на страны НАТО.

Да. Так что лучше высылайте деньги. Смысл заключается в том, что Путин собирается вторгнуться в Европу, собирается напасть на союзников по НАТО, собирается ударить по американским союзникам и по самой Америке. Таков аргумент.

НАТАЛИ МОРРИС, соведущая: И пойдёт дальше на Запад.

Да. Они даже говорят не о вероятности того, что он это сделает. Они говорят, что он точно это сделает. Они говорят: «Если мы не пошлём Украине дополнительные миллиарды, то Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать, а Путин пойдёт по всей Европе». Он захватит Польшу, потом пойдёт в Германию. Они будут пить водку в Лиссабоне, в Португалии — вот такой у них план. И Путин не остановится на достигнутом: он придёт за Аляской, придёт за США. Путин придёт за вами. И они надеются, что вы в это поверите. Вот такого уровня безумия достигли их речи.

НАТАЛИ МОРРИС: Проблема в том, что большинство людей не понимают, что Россия и российское правительство никогда не выражали заинтересованность в выходе за пределы оспариваемого региона Донбасса*. Они никогда не говорили об этом.

Бывшая Восточная Украина.

НАТАЛИ МОРРИС: Верно. И Путин не в одиночку начал специальную военную операцию. За неё проголосовал российский парламент по просьбе этих самых регионов — Луганска и Донецка. Россия подала прошение, чтобы прийти и спасти их от дальнейших атак со стороны украинской армии. Но большинство людей просто не понимают этого. Они продолжают говорить: «Путин вторгся, потому что ему нужно больше земель, он хочет ещё и ещё». Глупо, конечно, повторять эти вещи, но именно настолько глупыми считает вас правительство.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).