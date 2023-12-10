США причастны к массовым убийствам в Газе: британский профессор — о препятствовании Вашингтоном прекращения огня

Американские чиновники проявляют «фарисейство» — хотя они и озвучивают критику в адрес израильского руководства, дабы дистанцироваться от происходящей в Газе «резни», одновременно Вашингтон препятствует принятию ООН резолюции с требованием о прекращении огня, отметил в интервью France 24 профессор Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета Жильбер Ашкар. Как напомнил Ашкар, Америка также продолжает снабжать Израиль оружием — в том числе и тяжёлыми бомбами, применение которых в условиях Газы равносильно «геноциду».

А чтобы проанализировать ситуацию мы пригласили Жильбера Ашкара — профессора исследований в области развития и международных отношений Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета.

Большое спасибо, что вы сегодня с нами! Начнём, наверное, с вашей реакции на голосование в Совбезе ООН.

ЖИЛЬБЕР АШКАР, профессор исследований в области развития и международных отношений Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета: Это — просто позор, это — очередное свидетельство того, что США причастны к этим убийствам, по масштабам соответствующим геноциду, этой резне. Многие юристы, специализирующиеся на международном праве, убеждены, что мы сейчас в сущности уже заходим на территорию геноцида, учитывая происходящие в регионе события: к нынешнему моменту убиты 1% населения, и в значительной степени речь идёт о детях, и ситуация это просто чудовищная.





Как вы упомянули, более 80% населения были вынуждены покинуть свои дома; уничтожено более половины зданий в секторе Газа. Подобного, истребления и разрушений таких масштабов, мы не видели уже очень, очень долго. А тот факт, что США голосуют против даже самой идеи прекращения огня — а Антониу Гутерриш в этом плане уж точно никакой не радикал, он действительно лишь делает свою работу, стараясь добиться соблюдения Устава ООН и призывая прекратить огон, исходя из очевидных гуманитарных соображений, — тот факт, что США в одиночку голосуют против просто позорен.

США, впрочем, стали говорить с Израилем строже: глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что между тем, что Израиль говорит, и тем, что он реально делает в зоне боевых действий, есть определённое несоответствие. Создаётся впечатление, что американские чиновники, видимо, всё-таки пребывают в смешанных чувствах. Почему, на ваш взгляд, они продолжают голосовать против прекращения огня?

ЖИЛЬБЕР АШКАР: Понимаете, они в данном случае проявляют фарисейство, поскольку они видят масштабы резни, а масштабы эти громадны, и, соответственно, хотят как-то от этой резни дистанцироваться. Но кого же получится одурачить таким подходом, когда известно, что они не только выгораживают Израиль и подтверждают, что целиком и полностью поддерживают то, что творит Израиль, отказываясь призывать к прекращению огня, но и, что важнее, организовали «воздушный мост» для доставки Израилю оружия?





С тех пор, как всё это началось, в Израиле успели приземлиться около двухсот самолётов с американским оружием, включая бомбы массой 2000 фунтов (907 кг. — ИноТВ). А ведь применение таких бомб в городских кварталах с такой плотностью населения — это просто-напросто преступление, это настоящий геноцид. И ответственность за это в полной мере несут США.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2023 года.