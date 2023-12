Джимми Дор: Байдену не выставить Кремль агрессором — украинский кризис спровоцировали НАТО и США

Попытки Джо Байдена возложить отвественность за ситуацию на Украине на Москву, подав её как главного агрессора — это смехотворная чушь, в которую поверит разве что аудитория CNN, заявил в эфире своей передачи американский комик и публицист Джимми Дор. Как подчеркнул Дор, до боевых действий кризис довели США и НАТО, сначала организовав переворот в Киеве, а затем отказавшись вынудить новые власти прекратить обстрелы Донбасса.

ДЖИММИ ДОР, комик, публицист: Представляете, оказывается, если Путин возмёт Украину, он нападёт на одну из стран НАТО, и тогда американским войскам придётся сражаться против российских. И опять же — почему?..

Хотите услышать, что говорит сам Джо Байден? Вот, что он говорит, дайте-ка включу.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если Путин возьмёт Украину, он на этом не остановится — здесь важно понимать долгосрочную перспективу.

ДЖИММИ ДОР: Между прочим, Путин уже забрал от Украины столько, сколько ему нужно — эта часть в его руках, и украинцы её уже не вернут. А виноваты в этом вы сами, потому что вы эту войну спровоцировали, велев ему (Зеленскому. — ИноТВ) отказаться от мирного соглашения и не мешать нацистскому батальону «Азов»* и дальше обстреливать восточную часть Украины, а это русскоговорящие люди, этнические русские, которые не хотели подчиняться правительству, установленному в результате организованного ЦРУ переворота.

Вспомним, как мы до всего этого дошли: США и ЦРУ в сотрудничестве с украинскими нацистами свергли демократически избранное правительство в 2015 году — вот что там случилось. А люди на Восточной Украине с этим мириться не захотели, поэтому нацисты и украинское правительство начали жителей Восточной Украины обстреливать и никак это не прекращали — наоборот, били всё мощнее и мощнее, пока Путин наконец не начал операцию, чтобы этих людей защитить.

Он начал операцию не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы её закончить — и я это полностью поддерживаю. Так ему и надо было поступить — ведь если бы не поступил, они бы так и продолжали убивать людей.

Ну а Джо Байден теперь делает вид, что агрессор — Путин. Но агрессор — не Путин, агрессор — НАТО. То самое НАТО, у которого девять сотен военных баз. Вы вот в курсе, что мы только что построили три новых базы на чёртовых Филиппинах? Мы построили две военных базы в Сирии — стране, которую мы незаконно оккупируем. Но эти люди всё равно думают, что вы настолько глупы, что купитесь на такую чушь. А знаете почему? А потому, что большинство людей, которые смотрят MSNBC и CNN и читают The New York Times и The Washington Post, вот ровно настолько и глупы и в это всё верят. Но даже им, похоже, это всё надоело.

Послушайте, что ещё говорит Байден. Вот.

ДЖО БАЙДЕН: Если Путин возьмёт Украину, он на этом не остановится — здесь важно понимать долгосрочную перспективу. Он будет двигаться дальше, и он это чётко дал понять. Он нападёт на одного из наших союзников по НАТО. Если он будет двигаться дальше, то нападёт на одного из наших союзников по НАТО — ну а мы, как член НАТО, обязаны оборонять каждую пядь территории НАТО. И тогда будет то, к чему мы сами не стремимся и чего сейчас нет: американские войска будут сражаться против российских. Если он войдёт в другие страны НАТО, американские войска будут сражаться против российских. Не надо заблужаться...

ДЖИММИ ДОР: Ну, во-первых, призыв «не заблуждаться» из уст человека, который только и делает, что блуждает, звучит смешно — это как если бы он начал со слов: «Не надо падать с велосипеда».

КУРТ МЕЦГЕР, комик, соведущий Джимми Дора: Он чего, в своём хрустальном шаре, заряженном маразмом, это всё высматривает? Ну прямо Мерлин — такие предсказания!..

ДЖИММИ ДОР: А вот ещё предсказание — смотрите.

ДЖО БАЙДЕН: Не надо заблуждаться: госолование, которое пройдёт сегодня, будут помнить долго. И тех, кто отвернётся от дела свободы, строго осудит история. Мы не можем дать Путину победить. Я повторю: мы не можем дать Путину победить. Не дать ему победить входит и в наши первостепенные национальные интересы, и в интересы всех наших зарубежных друзей.

ДЖИММИ ДОР: Ну а про столкновение американских войск и российских скажу в первую очередь вот что: а что тут такого-то? Разве это не будет просто — ведь Россию эта опосредованная война вроде бы «кардинально ослабила»? Мне рассказывали, что страна вот-вот развалится. Это что же, неправда? Да что вы говорите!

Дата публикации 10 декабря 2023 года.