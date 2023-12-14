Welt (TV): не нужно множить иллюзии, Украина не вернёт границы 1991 года — экс-полковник бундесвера
ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Это означает, говоря прямо, что ситуацию надо оценивать ясно и трезво. Необходимо сравнить ресурсы обеих сторон. Мы неправильно оценили ресурсы России и недооценили устойчивость российской оборонной промышленности, а также, возможно, переоценили то, насколько Глобальный Юг согласен с санкциями Запада. То есть сейчас нужно это учитывать. Трезвая оценка ситуации, в конце концов, приводит к необходимости поиска стратегии выхода.
Вы только что упомянули Европу. В последнее время здесь, в Германии, люди, конечно, тоже гордятся тем, что являются одними из самых важных спонсоров Украины. Но если посмотреть только на цифры, то ту часть, которую вносит США, компенсировать невозможно. Мы здесь уже подходим к пределам (возможностей. — ИноТВ). Для Европы это представляет гораздо большую опасность. Неужели тут об этом было слишком мало мыслей, слишком мало планов о том, что означало бы это для нас, если США теперь поменяют курс?
Это означает, что мы должны чётко осознать, что существуют экономические ограничения, а также политические риски. Поэтому я и сказал, что, с одной стороны, конечно, и дальше будет необходимо поддерживать украинцев, чтобы они могли защитить себя, но также не следует множить иллюзии, что победа – это максимально возможная цель, что это восстановление всей территориальной целостности 1991 года. Всё, что равносильно продлению войны без чёткой перспективы победы или стратегии выхода, на самом деле безответственно, потому что, в конце концов, это будет во вред украинцам. Гибнут украинские солдаты, и разрушается украинская инфраструктура. Поэтому нам нужен трезвый взгляд на стратегию выхода, которая, конечно же, сохранит суверенитет и независимость Украины.
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