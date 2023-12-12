Politico: Европа должна защитить себя — британский министр не советует полагаться на США
Европа должна быть в состоянии самостоятельно защищать себя, поскольку поддержка со стороны Соединённых Штатов может оказаться под сомнением, предупредил в понедельник министр обороны Великобритании Грант Шэппс. По его мнению, Америка не всегда будет срочно спешить на помощь в случае нужды, пишет Politico.
На пресс-конференции в Лондоне Шэппс заявил, что европейским правительствам необходимо взять на себя ответственность за свою собственную безопасность и перестать полагаться на то, что Вашингтон обязательно придёт на помощь, особенно на фоне признаков того, что американская военная поддержка в отношении Украины начинает ослабевать спустя 22 месяца с момента начала российской спецоперации.
Законодатели в Вашингтоне до сих пор спорят по поводу выделения нового многомиллиардного транша Киеву, в то время как правительства стран ЕС не могут договориться о своём собственном пакете поддержки, подчеркнул Шэппс. По его мнению, нужно в первую очередь предусмотреть увеличение военных расходов, поскольку это будет иметь ключевое значение для укрепления боеспособности Европы и её оборонных возможностей.
«На самом деле я искренне полагаю, что Европе необходимо активизировать усилия и позаботиться о своей собственной безопасности», — подчеркнул британский министр обороны. «Мы не можем и дальше ждать, что США всегда будут поспешно приходить на помощь Европе», — также предупредил Шэппс.
Он сделал эти заявление в очень деликатное время, отмечается в статье, поскольку всё более заметными становятся признаки того, что решительная поддержка, которую Киеву оказывают на Западе, может вскоре пошатнуться. В США республиканцы до сих пор блокируют экстренный план президента Джо Байдена, предусматривавший выделение более $100 млрд для оказания помощи Украине и Израилю, а также для решения других приоритетных вопросов в сфере национальной безопасности.
В то время как страны Евросоюза пытаются договориться о том, смогут ли они выделить для Украины дополнительную помощь в размере $50 млрд в преддверии саммита европейских лидеров в Брюсселе, который должен состояться на этой неделе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отказывается поддерживать новые транши для Киева и выступает против попыток открыть двери для принятия Украины в ЕС, пишет Politico.
В свою очередь, британский министр обороны также обратился с посланием к конгрессу США и заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Киеву для сопротивления российской спецоперации под руководством Владимира Путина, то это может спровоцировать и «других противников» на более решительные действия. Поэтому в интересах Америки продолжать поддерживать Украину, заключил Шэппс.
«Однако и Европе абсолютно точно нужно активизироваться. Это одна из причин, почему мы также работаем над увеличением наших военных расходов», — заявил британский министр. В то же время он не взял на себя обязательства по предоставлению Киеву аналогичной финансовой помощи и в ближайшие предстоящие годы, заявив, что поддержка заключалась «не только в деньгах», тем более что конфликт, по его словам, вступил в «новую фазу».
Шэппс и его норвежский коллега Бьёрн Арильд Грам также объявили о подробностях создания новой Коалиции морских возможностей для Украины. По словам британского министра, к этому альянсу присоединятся в целом более 20 стран. Кроме того, Украина заключила сделку по приобретению двух минных тральщиков из состава Британского Королевского флота, однако в соответствии с Конвенцией Монтрё эти корабли не могут зайти в Чёрное море, пока продолжаются военные действия, заключает Politico.
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