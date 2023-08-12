Times: на саммит по энергетической безопасности в Великобритании пригласят всех, кроме России

Британский министр энергетической безопасности Грант Шэппс объявил, что в следующем году запланирован крупный международный саммит по энергетической безопасности. Точные даты пока не известны, но его хотят приурочить ко второй годовщине начала спецоперации России на Украине. Должны присутствовать все главные нефтедобывающие страны, однако Россию на саммит приглашать не будут, сообщает газет The Times.

Британский министр энергетической безопасности Грант Шэппс объявил, что в следующем году запланирован крупный международный саммит по энергетической безопасности, чтобы защититься от потрясений на мировых рынках, пишет британская газета The Times.

Политик сообщил, что надеется провести мероприятие весной, чтобы приурочить его ко второй годовщине начала российско-украинского конфликта. Он также подчеркнул связь энергетической безопасности с экологическими целями. «Нет глобальной безопасности без стратегии net zero (чистый ноль. — ИноТВ). Не может быть никакой глобальной безопасности, если миллионам людей приходится покидать свои дома из-за погодных условий», — цитирует министра издание.

По мнению газеты, тот факт, что министр поддерживает стратегию net zero, усилит напряжённость среди тори, которые используют стоимость экологической повестки после незначительной победы партии в прошлом месяце, где ключевым фактором стала зона сверхнизких выбросов в Лондоне.

Газета также пишет со ссылкой на сайт Politico, что отдельное внимание уделяется вопросу, стоит ли министру ехать в Китай для регулярных дискуссий по энергетике. Как сообщил The Times источник в министерстве, таких планов пока нет.

На вопрос о том, будет ли приглашен Китай для участия в саммите в Великобритании, сам Шэппс ответил: «Я хочу, чтобы конференция по энергетической безопасности носила инклюзивный характер. На данном этапе мы не вдавались в подробности приглашений».

Министр также отметил важность присутствия на саммите таких нефтедобывающих стран, как Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, а также энергетических компаний всех типов. Но Россию приглашать не будут. «Это должна быть реальная конференция по энергетической безопасности, где мы говорим о реалиях мира, в котором живём», — пояснил Шэппс.

Главной целью саммита станет вопрос о том, как избежать повторения глобального энергетического кризиса, который возник в результате российско-украинского конфликта. По мнению Шэппса, этому прежде всего может способствовать обеспечение диверсификации энергоснабжения. Он уверен, что безопасность идёт рука об руку с разнообразием источников.

«Представьте, если бы Великобритания не перешла с менее семи процентов возобновляемых источников энергии на 47. Представьте, что этого бы не случилось и мы бы испытали энергетический шок. Каково бы было его воздействие?» — цитирует The Times слова политика.

Газета напоминает, что в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в защиту планов правительства по выдаче сотен новых лицензий на добычу нефти и газа, ссылаясь опять же на энергетическую безопасность. Шэппс пояснил, что Британия не будет стремиться к чистому нулю, при этом ставя население в неудобное положение. Для этого необходимо сохранить доступ к собственным источникам нефти и газа, а не импортировать чужие.

Тем временем пэр тори лорд Голдсмит, который ушёл с поста министра окружающей среды в июне, подчеркнул необходимость более смелых решений для борьбы с изменением климата. Он даже готов поддержать лейбористов, если они продемонстрируют такие намерения.

В интервью ВВС Голдсмит пояснил свою позицию: «Когда Лейбористская партия думает об окружающей среде, когда она говорит об окружающей среде, она имеет в виду выбросы углерода, налогообложение, регулирование и тому подобное. Простая истина заключается в том, что нет пути к чистому нулю, нет решения проблемы изменения климата, которые не вовлекали бы природу. На данный момент я ничего подобного не слышу от Лейбористской партии. Если это произойдёт, если они серьёзно к этому подойдут... тогда у меня было бы большое искушение поддержать эту партию».

The Times пишет, что в том же интервью Голдсмит раскритиковал консерваторов за то, что у них нет «чёткого ответа» на изменение климата. Он также подчеркнул, что «отчаянно надеется, что Консервативная партия образумится».