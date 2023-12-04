Reuters: британским вооружённым силам грозит нехватка денег на перевооружение

В ближайшие 10 лет британские вооружённые силы рискуют столкнуться с дефицитом бюджета на оснащение войск новыми вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на британских аудиторов. Этот дефицит финансирования может составить $21,4 млрд. Среди его основных причин аудиторы называют повышение расходов на оборонные программы, а также инфляцию.

Британские вооружённые силы в течение следующих 10 лет столкнутся с дефицитом оборонного финансирования на сумму £16,9 млрд ($21,4 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на Национальное контрольно-ревизионное управление (NAO) Великобритании.



В частности, управление оценило планируемые расходы Британии на новое вооружение и технику на 2023—2033 годы в £305,5 млрд, что на £16,9 млрд превысило планируемый бюджет, став самым крупным дефицитом за всё время публикации подобных аудиторских отчётов с 2012 года. Среди основных причин этого дефицита — резкое повышение расходов на ядерную и военно-морскую программы, а также инфляция.



«Министерство обороны признаёт, что его планы по переоснащению на 2023–2033 годы являются непосильными», — заявил глава NAO Гарет Дэвис.



Между тем министр обороны Великобритании Грант Шаппс в ответ на отчёт аудиторов заявил, что, хотя правительство прогнозирует бюджетные трудности, однако «министерство уверено в том, что сможет уложиться в бюджет на военную технику».



Шаппс при этом добавил, что в докладе NAO не учтено стремление британского правительства повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП, когда экономические условия это позволят.



В начале этого года британские власти увеличили расходы на оборону ещё на £5 млрд, повысив их примерно до 2,25% ВВП для этого и следующего года. Ранее оборонные расходы составляли около 2% ВВП.