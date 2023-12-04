Reuters: британским вооружённым силам грозит нехватка денег на перевооружение

22:45
Путин: в России не должны повторяться политические репрессии советских лет
В России не должны повторяться политические репрессии советских лет. Ущерб, которые они нанесли народу, трудно восполнить. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.
22:40
Личка заявил, что «Динамо» было сложно в матче с «Рубином»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре с «Рубином» в матче 17-го тура РПЛ.
22:34
Путин поручил подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших в гражданском браке
Российский лидер Владимир Путин поручил подумать о механизмах поддержки вдов бойцов специальной военной операции, которые состояли с ними в незарегистрированном браке.
22:31
Junge Welt: Зеленский приказал ВСУ уйти в оборону, чтобы избежать мятежа
Владимир Зеленский приказал украинской армии перейти от провалившегося наступления к обороне из-за боязни того, что ВСУ перестанут подчиняться, пишет Junge Welt.
22:28
Губерниев: есть ощущение, что все биатлонные тюменские старты после среды под вопросом
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проведении гонок этапа Кубка России по биатлону в Тюмени в мороз.
22:20
СЦКК ДНР: мужчина получил ранения в результате обстрела Донецка ВСУ
Мужчина получил ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВС Украины.
22:17
Пивоваров: «Динамо» занимает то место, которое заслуживает
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что команда занимает то место, которое заслуживает.
22:10
Звонарёва: на Итоговом турнире WTA все пытались просто выживать
Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала об условиях проведения Итогового турнира WTA.
22:08
ВХ рассказала, чем интересно попадание «Ланцета» по станции связи в Тягинке
Военная хроника проанализировала попадание «Ланцета-1» по передвижной базовой станции связи в Тягинке (Херсонская область).
22:06
Госдеп: средства на поддержку Украины иссякнут очень скоро
Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым.
21:59
Дубль Кокорина помог «Арису» победить АЕЛ в чемпионате Кипра
«Арис» победил АЕЛ в матче 13-го тура чемпионата Кипра по футболу.
21:58
Две гонки третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам состоятся в Кирово-Чепецке
Министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик подтвердил, что Кирово-Чепецк примет две гонки третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Чусовом.
21:52
Путин: надо выявлять каждый случай пыток в тюрьмах
Российский президент Владимир Путин назвал «уродливыми явлениями» случаи пыток в тюремной и правоохранительной системах страны.
21:50
Тюкавин повторил рекорд Гусева по продолжительности голевой серии за «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин повторил рекорд Ролана Гусева по продолжительности голевой серии за «Динамо» в чемпионате России.
21:42
В ГД попросили СК и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в СК и Роскомнадзор для проверки сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок».
21:41
Госдеп: США исчерпали около 97% доступной финансовой помощи для Украины
США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано, сообщил журналистам представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.
21:37
В Москве задержали игрока хоккейной команды, в машине которого нашли наркотики
В Москве задержали игрока любительского хоккейного клуба «Котофей» Дмитрия Химушкина.
21:29
Кокорин забил первый гол за «Арис» в чемпионате Кипра в сезоне-2023/24
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче 13-го тура чемпионата Кипра с АЕЛ.
21:28
Путин: мигранты должны уважать и соблюдать законы России
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что все мигранты в стране должны уважать российские законы и традиции.
21:25
Гол Тюкавина принёс «Динамо» победу в матче с «Рубином» в 17-м туре РПЛ
«Динамо» победило «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ.
21:24
Обвинитель просит приговорить Абызова к 19,5 года колонии строгого режима
Прокуратура просит приговорить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 19,5 года колонии строгого режима по делу о хищениях.
21:21
ПАОК с Оздоевым победил «Ламию» в чемпионате Греции
ПАОК победил «Ламию» в матче 13-го тура чемпионата Греции.
21:15
Терентьева: не хочу сказать, что Крамер плохой тренер, пусть с ним не было результатов
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала, почему перестала тренироваться у Маркуса Крамера.
21:11
Глава СПЧ призвал установить международный контроль за работой IT-гигантов
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил президенту Владимиру Путину установить международный контроль за работой Google и других крупных IT-компаний с целью обеспечения информационной безопасности пользователей.
21:10
Терентьева: у нас в семье есть глава, и это, безусловно, муж
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала о браке с Александром Терентьевым.
21:06
В Торопце фасады зданий украсила подсветка по случаю исторического юбилея
Исторические здания Торопца Тверской области украсила архитектурно-художественная подсветка. Работы выполнены в рамках проекта по формированию единого туристического кода, а также по случаю 950-летия с момента первого летописного упоминания города.
21:06
Guardian: FA открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити»
Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити» после матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».
21:05
В Ленобласти назначили нового детского омбудсмена
В Ленинградской области вступила в должность Татьяна Толстова, новый уполномоченный по правам ребёнка.
21:05
Путин назвал поддержку бойцов спецоперации одним из главных вопросов СПЧ
Российский лидер Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО является одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
21:00
Тикнизян: больше всего хотел бы поиграть в чемпионате Испании
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о том, где бы продолжил карьеру.
20:54
Джонсон: запрос Киева будет рассмотрен только со средствами на охрану госграницы
Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Украине заявил, что республиканцы хотят рассматривать запрос Киева только со средствами на охрану госграницы.
20:53
Путин заявил о позорном конкурсе русофобов в некоторых правозащитных институтах
Некоторые международные институты замечены в том, что они не просто не замечают, а даже поощряют проявление русофобии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с СПЧ.
20:50
Юношеская сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата мира по боксу
Сборная России выиграла медальный зачёт юношеского чемпионата мира по боксу в Ереване.
20:50
Путин заявил о полном отсутствии контактов в отношениях России и Швеции
Российский президент Владимир Путин заявил, что в двусторонних отношениях России и Швеции полностью отсутствуют политические контакты.
20:48
Автоэксперт Рузанов напомнил о правилах езды в снегопад
Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал об основных правилах езды в снегопад.
20:47
На севере Москвы построят новый учебный корпус
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о готовности на 70% нового учебного корпуса на севере столицы.
20:43
Ганский футболист «Рубина» рассказал, что для него было бы честью получить паспорт РФ
Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о желании получить российское гражданство.
20:41
В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах по переходу Джикии
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о переговорах по переходу защитника «Спартака» Георгия Джикии.
20:38
Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов
Советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песни «Наша служба и опасна, и трудна», скончался в возрасте 85 лет.
20:37
Нигер денонсировал соглашение о военном партнёрстве с Евросоюзом
Правительство Нигера объявило о денонсации соглашения по развёртыванию миссии Евросоюза в африканской стране, сообщает информационный центр Альянса государств Сахеля.
20:32
Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
20:31
«Вест Хэм» объявил награду за информацию о грабителях дома футболиста команды
«Вест Хэм» объявил вознаграждение за информацию о грабителях дома футболиста команды Курта Зума.
20:29
IIHF обяжет хоккеистов использовать защиту шеи на всех турнирах организации
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение использовать защиту шеи для спортсменов.
20:24
WP: на Украине пожаловались, что используемые ВСУ МиГ-29 хуже Су-35 ВС России
Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался, что используемые Вооружёнными силами Украины истребители МиГ-29 уступают в эффективности российским Су-35.
20:23
Эстония: жителей страны заранее предупредят в случае закрытия границы с Россией
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью Delfi заявил, что в случае закрытия границы с Россией жителей страны предупредят заранее.
20:17
Бородюк считает правильным решение Тюкавина продлить контракт с «Динамо»
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк высказался о том, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин продлил контракт с клубом.
20:16
Путин наградил артиста Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
20:14
Карпин не жалеет о жёстких высказываниях после матча «Ростова» с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не жалеет о своих словах после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.
20:08
Президент КХЛ: будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможности изменения лимита на легионеров в лиге.
20:05
Терентьева: стараюсь тянуться за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) ответила на вопрос, не устаёт ли она на сборах от недостатка личного пространства.