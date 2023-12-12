El País: Украине грозит демографическая катастрофа, которая ставит под угрозу восстановление страны после окончания конфликта

С начала конфликта на Украине страну покинули миллионы женщин и детей, многие из которых не собираются возвращаться на родину после его окончания. Как отмечает El País, на Украине опасаются, что серьёзные демографические потери могут помешать восстановлению страны после конфликта.

Поезда, следующие с границ Европейского союза на Украину, в декабре заполнены украинцами, возвращающимися на несколько дней на родину, провести праздники со своими семьями. Однако сразу после праздников они намерены вернуться в страны, где обосновались после начала конфликта.

«Там у меня есть безопасность, качество жизни, хорошее образование для моих двух дочерей и работа, на которой я могу расти. Чтобы хорошо жить на Украине, нужно много денег, потому что цены зашкаливают, а зарплаты плохие», — рассказала El País 35-летняя украинка Алёна Сорока. Девушка приехала в Киев навестить родителей и мужа из Каталонии, где с марта 2022 года живёт и работает на стойке регистрации отеля. Её муж не может уехать с Украины, и она не верит, что в будущем он захочет жить в Испании, но ей все равно: для неё переезд — шанс на лучшую жизнь. По её словам, она не намерена возвращаться на Украину, как и все её знакомые соотечественницы, приехавшие в Испанию после начала конфликта.

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), 6,3 млн беженцев покинули Украину за время российской спецоперации и не вернулись. Более половины из них — женщины, а треть — несовершеннолетние. По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), число вернувшихся составляет 1,1 млн человек почти из 8 млн уехавших в общей сложности. Согласно опросу УВКБ ООН, проведённому в июле, 18% беженцев хотели бы вернуться на Украину в течение следующих трёх месяцев, 62% намерены вернуться, когда будут созданы необходимые условия безопасности и стабильности, а остальные 20% не планируют возвращаться на родину.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что Украину ждёт демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, а население в 2033 году составит от 26 млн до 35 млн, если брать в расчёт территории, которые страна потеряла в ходе конфликта. Учитывая, что средний показатель составляет около 30 млн, это на 42% меньше населения по сравнению с тем, которое было на Украине в год получения независимости, в 1991 году, когда в стране проживало 52 млн. «Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить», — отметила Либанова.

По данным института, в 2023 году население страны составляет 36 млн. Но если не брать в расчёт перешедшие России территории, то цифра упадёт до 32 млн, что на 38% меньше, чем население 1991 года.

Украина уже была страной с высоким уровнем миграции после распада СССР, как и остальные коммунистические страны. Но если другим странам Восточной Европы удалось переломить ситуацию благодаря политической и экономической стабильности, то ситуация на Украине лишь усугубилась с начала российской спецоперации. По словам украинских экспертов, есть пять проблем, которые с конфликтом усугубились: падение рождаемости; снижение продолжительности жизни; миграция, старение населения и разрушение рынка труда.

По данным Института демографии и социальных исследований, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин на Украине упала с 66,4 года до 57,3; у женщин ожидаемая продолжительность жизни упала с 76,4 до 70,9 года. Как отмечает польский Центр европейских исследований, для Украины «существует перспектива демографической катастрофы» из-за снижения рождаемости в сочетании с экономической неопределённостью. Это негативно отразится на возможностях восстановления страны после конфликта.

Данные Объединённого исследовательского центра Европейской комиссии показывают, что Украина и до начала конфликта была одной из стран с самым низким уровнем рождаемости в Европе: на одну женщину приходилось в среднем 1,2 рождения. Во время конфликта рождаемость упала: в 2022 году она составляла 0,9 ребенка на женщину, а в 2023 году ожидается снижение до 0,7. Средний показатель по ЕС, согласно статистике Европейской комиссии, составляет 1,5.

Как пишет El País, рождаемость на Украине сдерживает не только отсутствие социальной и экономической стабильности, но и гендерный дисбаланс. Либанова предупреждает, что после конфликта, если экономика страны не восстановится быстро, семьи захотят воссоединиться за границей, а значит, Украину покинет ещё больше людей. Причём, по её словам, речь идёт о молодых людях с хорошим образованием, которые стремятся к хорошей жизни.