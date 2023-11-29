Депутат бундестага: немецкие дети не приоритет, все деньги ушли на Украину и мигрантам

Правительство Германии объявило борьбу с детской бедностью своим приоритетом. Но в реальности деньги есть на что угодно: Украину, мигрантов, постколониализм, — но не на детей, утверждает депутат бундестага Мартин Райхардт от «Альтернативы для Германии». В интервью газете Deutschland Kurier он обращает внимание на то, что изначально планировалось выделить на борьбу с бедностью более €10 млрд, теперь же это только 2,4 млрд. Зато Украина продолжает финансироваться без ограничений, на €22 млрд только за этот год.

Добро пожаловать, дорогие зрители Deutschland Kurier. Сегодня я хотела бы приветствовать Мартина Райхардта, члена парламентской фракции АдГ и уполномоченного (партии. — ИноТВ) по семейной политике. Добро пожаловать, Мартин.

МАРТИН РАЙХАРДТ, депутат бундестага: Привет.

Привет. Мартин, сразу к делу. «Светофорная» коалиция громко заявила о борьбе с детской бедностью с помощью таких проектов, как базовое обеспечение детей. Каков твой личный вывод о том, достигла ли «светофорная» коалиция своих целей в борьбе с детской бедностью?

МАРТИН РАЙХАРДТ: Да, «светофорная» коалиция резко увеличила детскую бедность. Всей политикой, которую она проводит, как я уже неоднократно говорил. В конце концов через рост цен на энергию, через всю санкционную политику против России и так далее и тому подобное, через инфляцию она существенно расширила бедность семей. И это только кажется, что она выделяет деньги, которые должны смягчить детскую бедность.



Так называемое базовое обеспечение детей — это обман в красивой упаковке; о нём заявлялось как о миллиардных суммах, иногда в двузначном диапазоне, затем вмешался господин (финансовый министр. — ИноТВ) Линднер — и теперь это 2,4 миллиарда евро, о которых говорят. Это всё очень небольшие суммы в конечном счёте, если мы посмотрим на тот факт, что мы тратим 22 миллиарда на Украину и более 40 миллиардов на миграционные расходы. Вы можете видеть, в чём заключаются истинные приоритеты «светофорной» коалиции. Они не про детей и семьи. Семьям в Германии нечего ожидать от этого «светофорного» правительства.



Германия — страна с самыми высокими пошлинами и налоговым бременем, и я спрашиваю себя, почему в Германии осталось так мало денег для своих детей и семей.

МАРТИН РАЙХАРДТ: Часть ответа я уже дал: потому что их за кучу ерунды просто выбрасывают в окно. Как я уже сказал, 22 миллиарда на Украину, более 40 миллиардов на миграцию — и это только официальные данные. Особенно когда дело касается миграции, по многим статьям бюджета существуют скрытые расходы, которые мы часто даже не осознаём. И это две огромные глыбы, которые ведут к тому, что у нас не остаётся денег.



Но, конечно, сюда также входят миллиарды, которые мы платим Европейскому союзу. Мы казначеи всего мира. В это же входит, если мы углубимся в так называемый постколониализм, то, что люди хотят убедить немцев, что мы должны что-то отдать всему миру за события, произошедшие более 100 лет назад.



Здесь мы должны сказать, что нам не нужен энергетический переход, нам не нужна иммиграция бедности, стоящая нам миллиарды. И конечно же, нам не нужно раздавать деньги в рамках постколониализма. Мы ничего миру не должны. Кому мы должны, так это детям и семьям, должны обеспечить достойную жизнь здесь, в Германии. Это должно быть нашей целью.





Дата публикации 28 ноября 2023 года.