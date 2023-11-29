Депутат бундестага: немецкие дети не приоритет, все деньги ушли на Украину и мигрантам
Добро пожаловать, дорогие зрители Deutschland Kurier. Сегодня я хотела бы приветствовать Мартина Райхардта, члена парламентской фракции АдГ и уполномоченного (партии. — ИноТВ) по семейной политике. Добро пожаловать, Мартин.
МАРТИН РАЙХАРДТ, депутат бундестага: Привет.
Так называемое базовое обеспечение детей — это обман в красивой упаковке; о нём заявлялось как о миллиардных суммах, иногда в двузначном диапазоне, затем вмешался господин (финансовый министр. — ИноТВ) Линднер — и теперь это 2,4 миллиарда евро, о которых говорят. Это всё очень небольшие суммы в конечном счёте, если мы посмотрим на тот факт, что мы тратим 22 миллиарда на Украину и более 40 миллиардов на миграционные расходы. Вы можете видеть, в чём заключаются истинные приоритеты «светофорной» коалиции. Они не про детей и семьи. Семьям в Германии нечего ожидать от этого «светофорного» правительства.
Германия — страна с самыми высокими пошлинами и налоговым бременем, и я спрашиваю себя, почему в Германии осталось так мало денег для своих детей и семей.
Но, конечно, сюда также входят миллиарды, которые мы платим Европейскому союзу. Мы казначеи всего мира. В это же входит, если мы углубимся в так называемый постколониализм, то, что люди хотят убедить немцев, что мы должны что-то отдать всему миру за события, произошедшие более 100 лет назад.
Здесь мы должны сказать, что нам не нужен энергетический переход, нам не нужна иммиграция бедности, стоящая нам миллиарды. И конечно же, нам не нужно раздавать деньги в рамках постколониализма. Мы ничего миру не должны. Кому мы должны, так это детям и семьям, должны обеспечить достойную жизнь здесь, в Германии. Это должно быть нашей целью.
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