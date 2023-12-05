Handelsblatt: исламисты маскируются под украинских беженцев, нужно тщательнее проверять прибывающих

В Германии растёт террористическая опасность, полицией и спецслужбами произведены задержания исламистов, планировавших нападения на рождественские ярмарки. Глава тюрингского отделения Службы защиты конституции Штефан Крамер считает Украину основным маршрутом для проникновения в Германию. В комментарии Handelsblatt он поясняет, что террористы маскируются под украинских беженцев и пользуются тем, что до недавнего времени украинцев почти не проверяли. Немецкие спецслужбы требуют увеличения своих полномочий для борьбы с терроризмом.

После начала войны Израиля против ХАМАС в Германии возросла террористическая опасность. Президент тюрингского отделения Службы защиты конституции Штефан Крамер предполагает в комментарии Handelsblatt, «что боевики-террористы, замаскированные под беженцев, проникли в Германию через Украину».

«Исламисты всегда использовали потоки беженцев, чтобы переправить потенциальных боевиков в Европу», — утверждает Крамер. «Вот почему нужно было сразу же проверить как можно больше людей, въезжающих в страну, и установить их личности, а не после подачи заявления на получение социальных пособий», комментирует сложившуюся в стране ситуацию Крамер.

С учётом уже живущих в Германии сторонников ХАМАС новоприбывшие получают «значительный потенциал», особенно опасны террористы-одиночки, которые могут «действовать без приказа и структур».

Возросшую террористическую опасность в Германии демонстрируют события последних дней, указывает Handelsblatt. В субботу полиции в Гёппингене пришлось эвакуировать рождественскую ярмарку из-за информации об угрозах, а незадолго до этого в Бранденбурге были задержаны юноши 15 и 16 лет, которые также планировали нападение на праздничные торговые ряды.

Штефан Крамер опасается, что «жестокие действия ХАМАС против Израиля стали мотивирующим триггером для многих исламистов в Германии и Европе». При этом целями террористов могут стать не только евреи, но и большие скопления людей. Крамер ожидает, что террористы-исламисты могли нацелиться на такие мероприятия, как Олимпиада в Париже или чемпионат Европы по футболу в Германии в 2024 году.

«Аресты в Германии произошли после информирования со стороны иностранных спецслужб». Отдельные немецкие депутаты от оппозиции уверены, что «страна отдала безопасность на аутсорсинг». С этим согласны и сами спецслужбы, которые требуют увеличения своих полномочий для проверок. Предлагается обязать интернет-провайдеров дольше хранить историю обращений и обязать предоставлять информацию спецслужбам по запросу.