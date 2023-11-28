RS: США пора свернуть затянувшееся присутствие в Ираке и Сирии, чтобы избежать войны с Ираном

Белому дому следует вывести из Сирии и Ирака войска, которые находятся там под предлогом борьбы с исламистами. Давно назревший уход из этих арабских стран не только отразится на безопасности США, но и снизит вероятность американо-иранской вооружённой конфронтации, пишет в статье для Responsible Statecraft профессор Техасского университета Джейсон Браунли.

Соединённые Штаты должны отказаться от «устаревшего и излишне провокационного» военного присутствия в Сирии и Ираке, а не усиливать его. Белому дому следует перебросить войска, находящиеся в регионе, на более безопасную позицию и позволить местным правительствам самостоятельно не дать вернуться «Исламскому государству»*, пишет в статье для Responsible Statecraft профессор Техасского университета Джейсон Браунли.

По его словам, политика Байдена в отношении Афганистана показала, что вывод американских солдат может укрепить безопасность США. В итоге Пентагон смог отправить освободившийся персонал на более важные направления, предоставив борьбу с ИГ хорошо мотивированным бойцам «Талибана»**.

Точно так же уход из Сирии и Ирака не подорвёт безопасность Соединённых Штатов. Но он лишит местных ополченцев и их «предполагаемых иранских покровителей» возможности использовать атаки на «ненужные» Америке аванпосты для воздействия на её национальную стратегию, подчёркивает Браунли.

После того как в 2019 году «халифат» фактически лишился своей территории, Америке нужно было довольствоваться победой и свернуть военное присутствие в регионе. Но администрации Трампа и Байдена сохранили часть войск, которые в моменты напряжённости становятся «мишенью» для Тегерана и поддерживаемых им боевых групп. Так, только за последние пять недель ракеты и беспилотники, «связанные с Ираном», ранили свыше 60 американцев, обращает внимание автор статьи.

По его мнению, «затянувшееся» пребывание американских солдат в двух арабских странах скорее является свидетельством политической инерции, чем стратегической необходимостью. Более того, оно повышает шанс вооружённого конфликта между Вашингтоном и Тегераном, который «затмит» текущую палестино-израильскую войну.

Подобное нежелание отдавать бывшую территорию ИГ «самостоятельно мыслящим» правительствам напоминает позицию Вашингтона, в результате которой войны в Афганистане и Ираке оказались такими неоправданно дорогостоящими. Но вместо того чтобы сокращать издержки, Белый дом и Пентагон удвоили ставку. Они отправили две авианосные группы в Восточное Средиземноморье, а затем нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, якобы связанным с Ираном, подчёркивает Браунли.

На его взгляд, в вопросах расширения или сокращения военного вмешательства США необходимо руководствоваться собственными интересами. В этом смысле спорное решение Байдена вывести все американские войска из Афганистана может стать важным уроком.

Автор статьи, который недавно побывал в Кабуле и ряде других афганских городов, убедился на собственном опыте, что полное сворачивание военного присутствия способно послужить контртеррористическим и стратегическим целям Вашингтона. Даже если эта политика подразумевает уступки правительству, с которым американские власти расходятся во мнениях.

Показательно, что силы безопасности «Талибана» обуздали местную ячейку ИГ, «добившись за считанные месяцы того, чего Пентагон и ЦРУ пытались достичь с 2015 года». И хотя афганцы находятся «под каблуком репрессивного режима», они переживают самую длительную передышку от войн с 1979 года, рассуждает Браунли.

Если «Талибан» успешно срывает операции ИГ, то есть все основания ожидать, что вооружённые силы Сирии и Ирака могут быть столь же эффективны. Дамаск, поддерживаемый не только Ираном, но и Россией, имеет необходимые средства и технику для борьбы с остатками исламистского движения, считает автор статьи.

«ИГ уже давно разгромлено, и операцию «Непоколебимая решимость» следует прекратить при первой же возможности. Вывод войск из Афганистана в августе 2021 года представляет собой яркий — хотя и неожиданный — прецедент для осуществления этого своевременного и разумного изменения. Он лишний раз подтверждает, что разрешение местным политическим силам справляться с игиловцами — на какую бы территорию те ни претендовали, — не усилит американских соперников, но может способствовать более гибкой внешней политике США», — заключает Джейсон Браунли.