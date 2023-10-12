Фарадж: исламисты в Лондоне празднуют нападение ХАМАС на Израиль, а полиция закрывает на это глаза

В столице Великобритании прошли массовые демонстрации в поддержку Палестины. По словам бывшего депутата Европарламента Найджела Фараджа, праздничное настроение толпы объясняется ненавистью радикальных исламистов к евреям. При этом лондонские власти не пресекают экстремистские выступления, разве что изредка выписывают штрафы за открытую поддержку ХАМАС, сетует Фарадж.

Протесты были и в Лондоне. Один из участников протестов, по всей видимости, показывал жест ИГ*.



Сегодня утром с нами снова Найджел Фарадж. Найджел, вы говорите, эти протесты… Вы называете их «празднованием в честь ХАМАС». Похоже, у ХАМАС в Лондоне много сторонников!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший депутат Европарламента: Да, это точно. Мировые СМИ используют слово «протест», но это было настоящее празднование. Как будто, знаете, ваша футбольная команда выиграла важный матч, и все радостно вышли на улицу. По их мнению, это было чудесно. Лозунги, разжигающие ненависть плакаты, игиловский палец на улицах Лондона. Толпы людей.



Боюсь, что причина очень проста. У нас в Соединённом Королевстве проживает слишком много сторонников радикального ислама. Парадокс в том, что, если бы я сегодня вечером встал у мечети и начал выкрикивать антиисламские лозунги, разжигал бы ненависть, может быть, побуждал бы к насилию, не прошло бы и десяти минут, как меня бы арестовала полиция, и мне бы предъявили обвинения в каком-нибудь преступлении на почве ненависти! Здесь же мы видим откровенный расизм против еврейского народа, и на данный момент, стыдно признать, британская полиция закрывает на это глаза.



Нехорошо. Я слышал, что сторонникам ХАМАС, кажется, выписали какие-то штрафы за некоторые высказывания. Это соответствует действительности? Я видел смутные сообщения…



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да, ведь ХАМАС, как и ИГ, запрещённая организация. В нашей стране эти организации вне закона. Если вы высказываетесь в их пользу, вы поддерживаете терроризм, нарушаете закон. Конечно же, здесь есть тонкость: наш министр внутренних дел Суэлла Браверман сказала полиции: «Если увидите открытую общественную поддержку ХАМАС, вы должны будете вмешаться». Но, скажем прямо, пара штрафов то тут, то там — этого недостаточно!



Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.



* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.