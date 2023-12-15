France info: жители Волновахи рады российским флагам на восстановленных домах

После перехода под контроль России в марте 2022 года жизнь в Волновахе начинает налаживаться, рассказывает France info: пострадавшие от обстрелов дома ремонтируют, а в школе теперь преподают историю России, проводя параллели с сегодняшним днём. Жители города довольны «русификацией», однако не любят говорить об этом на камеру, опасаясь обвинений в предательстве со стороны Украины.

При въезде в Волноваху нас встречают цвета российского флага: белый, синий, красный. Они украшают новые фасады жилого дома, разрушенного войной. Небольшой украинский городок находился под контролем Киева до 11 марта 2022 года. Здесь велись ожесточённые бои, и российская армия заняла разрушенный на 70 процентов город.

Сейчас та же Россия занимается его восстановлением, размещая везде свой триколор.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВОЛНОВАХИ: Это российский флаг, да. Красиво.

ЖУРНАЛИСТКА: Вам нравится?

ЖИТЕЛЬНИЦА ВОЛНОВАХИ: Конечно, мне нравится.

ЖИТЕЛЬ ВОЛНОВАХИ: Они его утеплили, что уже хорошо. Пусть красят в какой угодно цвет — мне без разницы.

В школе №5 теперь преподают историю России. Сегодня по плану — Наполеон и его русская кампания: повод провести параллели с текущим конфликтом. До учеников иногда доносится гул далёких обстрелов.

УЧИТЕЛЬНИЦА: Глобальный Запад, скажем так, европейские страны и США — что они пытаются сделать? Они считают, что либеральная модель демократии универсальна, и стараются насаждать её по всему миру. Это правильно или нет?

УЧЕНИКИ: Нет.

Учительница утверждает, что у неё на душе спокойно. Она жила при СССР, Украине и теперь по факту России.

УЧИТЕЛЬНИЦА: У меня нет душевных страданий. Для молодых, которые преподают по-другому, у которых по-другому формировались взгляды, это сложнее. Многие уехали, но некоторые остались.

В Волновахе боятся сболтнуть лишнего. У многих здесь есть родственники по ту сторону фронта, на Украине. Они боятся обвинений в предательстве, потому что согласились жить при российской администрации.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ВОЛНОВАХИ: Они скажут, что я коллаборантка! Завтра разузнают всю информацию обо мне, они записывают всё: кто где живёт, кто с кем спит, всё расписывают. Не видели?

Здесь обстановка остаётся неспокойной: в ноябре после завершения ремонта в дворце культуры попавший снаряд полностью разрушил большой зрительный зал. Фронт начинается всего в 20 километрах.