Претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами отстаивает своё предложение завершить украинский конфликт благодаря территориальным уступкам в пользу России, сообщает CNN. На встрече с избирателями в Айове предприниматель подчеркнул, что война не отвечает американским интересам, поэтому нужно отказаться от включения Украины в состав НАТО и обязать Россию разорвать военный альянс с Китаем.
Кандидат на выдвижение в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами предложил пойти на уступки ради прекращения украинского конфликта, пишет CNN. Во время организованной CNN встречи с избирателями в Айове предприниматель выразил уверенность, что президент России Владимир Путин примет его план.
Как рассказывает издание, Рамасвами продвигает идею о «разумной сделке», которая позволит Украине сохранить свой суверенитет. Для этого необходимо пойти на «некоторые территориальные уступки русскоязычных регионов Восточной Украины». Соглашение должно включать обещание не принимать Украину в состав НАТО, а также выход России из военного альянса с Китаем.
Во время встречи с избирателями кандидат в президенты подчеркнул, что продолжение войны не отвечает интересам США. Он согласился, что нельзя доверять Путину, однако он преследует свои интересы, как Вашингтон преследует свои. Рамасвами уверен, что сможет договориться с российским президентом, а также напомнил, что жители восточных регионов Украины на самом деле не считают себя частью этой страны, поэтому они не оказали большого сопротивления российской армии, отмечает CNN.
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