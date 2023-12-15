Уверенный лидер сильной страны — мировые СМИ об итогах года с Владимиром Путиным

Владимир Путин, подводя итоги года, предстал уверенным в себе лидером, отметили ведущие мировые СМИ. Во время четырёхчасовой пресс-конференции президент рассказал об успехах российской армии на Украине и стойкости российской экономики, выдержавшей напор западных санкций, об отношениях России с другими государствами и о решении ряда региональных и социальных проблем, а также снова, как и до начала СВО, ответил на многочисленные вопросы граждан.

Новая уверенность

В четверг Владимир Путин оценил итоги года со вновь обретённой уверенностью — это отметили по всему миру. «Улыбающийся и расслабленный» Путин казался ободрённым проблемами Украины и колебаниями Запада — настолько, что возобновил «упражнение в вопросах-ответах», от которого отказался в прошлом году, напоминает французская газета Le Parisien.



По версии польской радиостанции RMF24, возвращение «к старой традиции» может свидетельствовать о том, что российский лидер сейчас чувствует себя намного увереннее, чем в декабре 2022 года.



В этом нет ничего удивительного, полагает корреспондент немецкого телеканала Welt: трудная для России фаза украинского конфликта осталась позади, оборонная промышленность работает на полную мощность, экономика выстояла под гнётом санкций. Поэтому российский президент охотнее предстаёт перед широкой публикой — он может сообщить об определённых успехах.



По мнению Le Figaro, Владимир Путин «демонстрировал уверенность» и «вовсю спекулировал на том, как развиваются мировые кризисы — которые, как он считает, выгодны России».



Путин снова уверен в себе — его позиции окрепли вместе с Россией, соглашается бангладешская газета Daily Observer. Спустя почти два года после начала наступления Путин, вероятно, чувствует, что его удача возрождается, предполагает автор статьи. Последнее контрнаступление Украины не смогло пробить сильно укрепившиеся позиции России, а поддержка союзников ослабевает.



По замечанию New York Times, Владимир Путин, подводя итоги года, предстал в качестве лидера военного времени, полностью контролирующего ход операции на Украине и собственную страну, а четырёхчасовая конференция «подчеркнула очевидную решимость российского лидера пережить Украину и Запад».

Цели России на Украине будут достигнуты

Ведущие пресс-конференции практически сразу же перешли к теме конфликта на Украине, выделив ряд наиболее популярных вопросов. Отвечая на них, российский президент подтвердил, что цели специальной военной операции остаются неизменными — это денацификация, демилитаризация Украины и её нейтральный статус.



Хотя эти цели не были чётко определены, Путин ясно дал понять, что их достижение «равносильно капитуляции Киева», утверждает Washington Post.



Россия не уступит на Украине, пока не добьётся своего, вторит американской газете немецкий телеканал Das Erste. По замечанию президента, мир наступит только тогда, когда Россия достигнет поставленных целей. Киев не готов к переговорам о демилитаризации, поэтому России приходится применять другие меры, в том числе военные.



Это заявление о силовом решении — очевидно, очень чёткий сигнал Киеву со стороны Владимира Путина: либо мы будем договариваться, либо решать вопрос с помощью военной силы, считает корреспондент CNN Пляйтген. Среди прочего он отметил, что «халява» с поставками оружия для Украины, по словам российского президента, быстро заканчивается.



Путин ужесточил тон, отмечает и испанская газета El Mundo. Контрнаступление Украины застопорилось, и сейчас всё указывает на то, что Россия стремится к полной капитуляции Украины и не собирается отказываться от своих целей.



А журналист немецкого телеканала Welt даже выдвинул предположение, что Россия попытается полностью включить в свой состав четыре региона, которые считаются пророссийскими, — то есть не только Донецк и Луганск, но также Херсон и Запорожье.



Владимир Путин не намерен давать слабину на Украине, уверяет и испанская La Vanguardia. Как отмечает издание, в этой части Европы не будет мира до тех пор, пока киевское правительство не примет соглашение, учитывающее интересы безопасности России.



В то же время Владимир Путин исключил проведение второй волны мобилизации, сообщает Bloomberg. Он рассказал, что на данный момент контракты с вооружёнными силами подписали 486 тыс. человек. Это превышает целевой показатель, установленный правительством, поэтому никакой необходимости в мобилизации нет.



Путин также дал понять, почему он твёрдо верит в военную победу над Украиной, обращает внимание немецкий таблоид Bild. «Сегодня Украина почти ничего не производит», — сказал российский президент о производстве вооружений. Киев получает всё бесплатно, но это вряд ли надолго — а того оружия, которое уже было поставлено, недостаточно, чтобы справиться с российским наступлением. Путин уже давно перевёл свою экономику в режим войны, подчёркивает издание.

Российская экономика растёт вопреки усилиям Запада

Многие вопросы на конференции касались экономической ситуации, и президент обрисовал «оптимистичную панораму», несмотря на западные санкции, отмечает испанская газета ABC.



После начала СВО на Украине российская экономика подверглась жёстким ограничительным мерам со стороны западных стран, пытавшихся изолировать Москву и перекрыть финансирование боевых действий. Однако глава Кремля заявил, что стране удалось воссоздать экономические системы, позволившие обойти западные санкции, передаёт телеканал NBC.



Российская экономика оправилась от прошлогоднего спада и сделала значительный шаг вперёд. Самый важный показатель в этой связи — экономический рост. Как сообщает агентство Reuters, к концу года рост ВВП в стране составит около 3,5%, и это хороший показатель, хотя инфляция, по словам президента, тоже подросла.



Россия обходит санкции, где только может, поясняет Welt: при помощи теневого флота танкеров она продаёт свои нефть и газ тем партнёрам, для которых это не проблема, — в азиатском мире, в Африке, в арабских странах. Таким путём Россия получает огромные суммы для своего бюджета. Это означает, что изоляция России невозможна, а западные санкции провалились.

Четыре часа выступления Путина дали среднестатистическому зрителю обнадёживающее ощущение, что дела в России идут хорошо, несмотря на все потрясения в мире, что президент добросовестно занимается решением очевидных проблем и что улучшение ситуации уже не за горами, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.





Решения МОК подрывают основы олимпийского движения

Не так жизнеутверждающе прозвучала тема Олимпийских игр. Как отмечает Le Parisien, Владимир Путин недоволен участием россиян в Олимпиаде в Париже — по крайней мере, не в таком статусе. По его мнению, заставив российских и белорусских спортсменов выступать в нейтральном статусе, МОК рискует «похоронить олимпийское движение».

Польский портал Forsal, напротив, пришёл к выводу, что президент России в целом поддерживает участие своих сограждан в Париже, однако оно будет зависеть от того, какие именно ограничения введёт в отношении них Международный олимпийский комитет.

Глава Кремля заявил, что хочет тщательно проанализировать условия участия спортсменов, прежде чем принять решение о том, разрешит ли он им участвовать в Играх или призовёт к бойкоту, также сообщает Euronews. «Под влиянием западных политических элит они принимают решения, выгодные для них и невыгодные для спортивного мира», — сказал Путин о МОК.

Россия готова выстраивать отношения со всеми, кто к этому стремится

Периодически возвращаясь к теме международных отношений, Владимир Путин сделал акцент на том, что он открыт для восстановления связей с Европой и США. В то же время в нынешней напряжённой ситуации президент обвинил Запад, пишет британская газета The Guardian: с его точки зрения, отношения испортила не Россия, а западные страны, пытавшиеся задвинуть её на второе или третье место и игнорировавшие её интересы.

Назвав США «важной и нужной страной», Путин, однако, отметил, что их «империалистическая политика» мешает отношениям с Москвой, подчёркивает телеканал NBC.

«Многие европейские лидеры внешне ведут себя как герои, как генерал де Голль, а на практике как маршал Петен, который хоть и был героем Первой мировой войны, во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», — напомнил глава Кремля. Как отмечает Le Figaro, при этом он повторил свой излюбленный рефрен о том, что Старый Свет подчинился США.

Напротив, затронув тему российско-китайских связей, Путин высоко оценил сотрудничество с его китайским коллегой Си Цзиньпином, заявив, что отношения между двумя странами находятся на беспрецедентно высоком уровне, пишет британская газета Daily Mail.

Российский президент отметил, что страны развивают сотрудничество в инфраструктуре, высокотехнологичных областях, экономической и гуманитарной сферах, продолжает тему TV BRICS. По словам главы Кремля, связи с Китаем развиваются по целому ряду направлений, и его особенно радует диверсификация отношений. Что касается БРИКС, этот вектор усиливается: российско-китайские отношения являются одним из важнейших гарантов стабильности в мире, подчеркнул Путин.

Говоря об Израиле и Палестине, президент заявил, что происходящее в секторе Газа не идёт ни в какое сравнение с ситуацией на Украине, и добавил, что намерен оказать гуманитарную помощь жителям Газы, пишет Daily Mail. Ситуацию в регионе Путин назвал катастрофой, подчеркнув, что ничего подобного на Украине не происходит, отмечает и американский телеканал NBC News.

Избирательная кампания — патриотизм и сильное лидерство



Пресс-конференция главным образом ознаменовала начало избирательной кампании Путина, утверждает L’Humanité. С 2012 года итоги его президентства — это оплот «традиционных ценностей», и после сообщения о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в марте 2024 года Владимир Путин продолжает придерживаться консервативной и патриотической риторики.

Подводя итоги года в четверг, Путин выглядел полным уверенности и, казалось, рассчитывал на то, что патриотизм поспособствует его переизбранию в качестве президента военного времени, а его электоральная бaза сплотится благодаря общей цели, пишет Washington Post.

В ходе четырёхчасовой конференции российский лидер обозначил основные направления своей избирательной кампании и своей дальнейшей политики после вероятной победы на мартовских президентских выборах, отмечает ABC.

Хорошо срежиссированная сессия ответов президента Путина на вопросы прошла в основном так, как и ожидалось, предоставив ему шанс показать, что он всё контролирует и прислушивается к людям, оценил британский телеканал Sky News.

Путин на прямой линии подтвердил, что уверен в своих силах, признал в интервью Phoenix немецкий политолог Томас Йегер, поражённый уверенностью, с которой выступал российский президент. Несмотря на все сложные моменты, возникавшие в течение года, как минимум внутри страны Владимиру Путину удалось представить себя «сильным лидером», заключает эксперт.