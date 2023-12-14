Welt: России хватит ресурсов, чтобы продолжать СВО на Украине ещё долго, — и она нацелена на победу

Россия благополучно обходит западные санкции и продаёт свои нефть и газ азиатским, африканским и арабским странам, отмечает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. Благодаря этому Россия получает средства, которые позволят ей продолжать вести войну на Украине ещё долго. Поэтому Владимир Путин не уступит и постарается добиться победы — он точно знает, что тогда к нему снова начнут прислушиваться.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Россия располагает совсем иными ресурсами [нежели Украина], совершенно иными финансовыми средствами. И Россия обходит санкции, где только может. Россия продаёт свою нефть и свой газ через СПГ, то есть сжиженный газ, в первую очередь не по газопроводу, а посылая всё на международные рынки при помощи танкеров СПГ. Россия создала теневой флот нефтяных танкеров, с помощью которых она продаёт свою нефть тем партнёрам, для которых это не проблема — в азиатском мире, в Африке, в арабских странах. И так Россия получает огромные суммы, и эти суммы позволяют ей и дальше вести эту войну, потому что оборонная промышленность России находится в рабочем состоянии ещё с советских времён. Кроме того, проводится модернизация.

Это означает, что у Путина есть силы, чтобы продолжать вести эту войну. Я не знаю, как долго, я не экономический эксперт, но речь о ещё долгом времени. И он не уступит, не пойдёт на попятный, он захочет достичь своих минимальных целей. Потому что для него это задача — личная задача — и потому что он не хочет допустить потери лица, ни перед Западом, ни перед собственным народом. Таков Путин. И он точно знает, что его снова начнут принимать в обществе, как только он сможет предъявить успехи. Тогда его снова будут приглашать и его снова будут слушать. Я хочу сказать, Путин прекрасно понимает, что проигравших не слушают, а победителей — очень даже. Поэтому он попытается довести эту войну для себя и для России до победы. Удастся ему это или нет, я не знаю, и хочу ещё раз подчеркнуть, что всё, о чём я сейчас сказал, это абсолютно моё личное мнение. Таково российское видение происходящего, ни больше ни меньше.

Кристоф, большое спасибо за эту оценку и твоё мнение из Москвы.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.