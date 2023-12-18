Politico: на фоне ослабевающей поддержки Зеленского Украине нужно правительство национального единства

Поддержка Владимира Зеленского среди украинцев стремительно падает и все разговоры вокруг конфликта в стране стали «глубоко пессимистичными», пишет Politico. На этом фоне издательство призывает Зеленского проявить гибкость и рассмотреть вопрос о создании правительства национального единства, открыв доступ в него для оппозиции и лидеров гражданского общества.

В последние недели разговоры о конфликте с Россией на Украине стали «глубоко пессимистичными». Как пишет Politico, провал украинского контрнаступления подпитал дискуссии о зашедшей в тупик и кровопролитной долгосрочной войне. На этом фоне военные и политические лидеры Украины стали подвергаться всё большей критике и обвинениям в провале военных усилий, звучали даже предположения о поражении страны.

Дальнейшее нагнетание этой атмосферы пессимизма связано с напряжённостью в отношениях между Владимиром Зеленским и военным командованием страны, а также с задержками с военной помощью со стороны Соединённых Штатов. И это давление сейчас необходимо устранить, утверждает издание. Очевидно, что сейчас период грандиозных обещаний украинских чиновников закончился.

Ещё прошлой зимой официальный представитель Зеленского заявил, что он планирует провести следующее лето в Крыму*. Это же «экстравагантное обещание» повторил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который предсказал, что Крым будет освобождён в течение шести месяцев. Все эти обещания и даже некоторые незначительные успехи на поле боя способствовали тому, что деятельность Зеленского одобряли почти все украинцы.

Однако всё это изменилось, когда контрнаступление Украины застопорилось. Массовые потери бойцов на фоне скудных достижений подорвали доверие общественности к Зеленскому и его команде. На фоне ослабевающей поддержки перед Киевом стоят ряд вызовов и трудных решений. К ним относятся тупиковая ситуация на фронте, быстро истощающиеся запасы боеприпасов и сложная ситуация с дополнительной военной помощью со стороны Запада.

Кроме того, ряды Вооружённых сил Украины, изначально укомплектованные опытными профессионалами и высокомотивированными добровольцами, понесли массовые потери в течение двух лет военных действий. В результате военные вербовщики, которых теперь называют «похитителями людей», прочёсывают города и деревни в поисках мужчин в возрасте от 18 до 60 лет для мобилизации на фронт. Это только подпитывает гнев общественности по отношению к властям. Более того, вскоре Зеленскому, вероятно, потребуется резко расширить национальную военную мобилизацию и сместить социальные расходы в сторону военных расходов — хотя бы для того, чтобы подстраховать себя на случай сокращения или остановки финансирования со стороны важнейших союзников. Оба шага будут очень непопулярны.

Что не менее важно, на фоне ослабевающей внутренней поддержки срок полномочий Зеленского официально истекает в мае 2024 года, а четырёхлетний срок полномочий парламента истёк в октябре. Новые выборы невозможны, учитывая, что миллионы избирателей либо за пределами страны, либо на фронте.

В этом контексте, пишет Politico, для Зеленского настало время рассмотреть вопрос о создании правительства национального единства на широкой основе. Открытие правительства для оппозиции и лидеров гражданского общества таким образом обеспечило бы легитимность руководящей команде, уменьшило критику оппозиции и расширило круг людей, к которым прислушивается президент.

С самого начала Зеленский полагался на очень узкий круг доверенных советников, фактически отгородившись от гражданских и оппозиционных лидеров, в том числе и от тех, кто обладает опытом во внешней политике, национальной безопасности и экономике. Единственный вопрос заключается в том, способен ли Зеленский проявить необходимую гибкость, чтобы принимать решения на основе более широкого консенсуса.