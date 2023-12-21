Среднее государство, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия, уверен польский генерал Богуслав Самол. В беседе с Radio Wnet он объяснил, что Киеву нужны не 30— 50 штук танков и самолётов, а сотни. Более того, угасающую американскую помощь не сможет заменить собой ЕС, и это не сулит ничего хорошего.

Польский генерал Богуслав Самол указал на стагнацию на фронте и плачевное положение Киева в украинском конфликте. В интервью Radio Wnet он напомнил, что украинское командование уже открыто говорит о необходимости изменить свою стратегию в результате неудавшейся попытки контрнаступления и прихода зимы.

Военный признал, что будущее Украины будет крайне сложным. Он объяснил, что успех украинской обороны кроме помощи Запада обусловлен также моральным духом армии и общества. У него нет сомнений в том, что помощь США имеет решающее значение в ходе этого конфликта. Более того, Брюссель понимает, что в будущем ЕС не сможет заменить американскую поддержку Киеву.

Одновременно Самол обеспокоен тем, что даже если на Украину будут поступать очередные транши из США и ЕС, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы она смогла просто-напросто выжить. «Украина по-прежнему нуждается в тяжелой технике, а не в 30 — 50 танках. Техника в виде самолётов, танков и других систем вооружения должна поставляться сотнями. Мы также должны помнить об истощении запасов боеприпасов и неспособности Европы производить достаточно боеприпасов для обеспечения безопасности Украины», — подчеркнул генерал. Он напомнил, что конфликт ведётся при помощи ресурсов.

«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — констатировал он.

В беседе с Radio Wnet он добавил, что оружейная промышленность в России не была нисколько нарушена. «Мы также имеем информацию о том, что некоторые западные компании, несмотря на экономические санкции, участвуют в поставках различных видов комплектующих, главным образом электроники», — подчеркнул он.