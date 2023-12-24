WSJ: Украина стала испытательным полигоном для ПВО

Украине отчаянно нужны системы ПВО, но Запад не может их предоставить в нужном количестве. Поэтому Киеву приходится использовать в том числе старые советские системы, пишет The Wall Street Journal. А между тем сфера противовоздушной обороны сейчас сталкивается с новыми вызовами, учитывая использование беспилотников, и как раз на Украине системы ПВО проходят свои испытания.
Украине в своей противовоздушной обороне приходится использовать оружие как западного производства, так и советские системы, пишет The Wall Street Journal. Хотя Владимир Зеленский говорил своим западным партнёрам, что именно в ПВО Украина нуждается больше всего, они не спешат поставлять Киеву это оружие, потому что на создание новых систем могут уйти годы. И стоят американские Patriot по несколько миллионов долларов.
В итоге Украина стала испытательным полигоном для систем противовоздушной обороны, особенно в контексте новой угрозы беспилотников. Однако тот факт, что Украине приходится использовать и старые советские, и новые западные системы, ослабляет их эффективность, отмечает автор статьи. Впрочем, союзникам особенно и нечем делиться: если у Украины сейчас около 564 систем ПВО, то у всей Европы — около 1600.
«Никто не говорил, что противовоздушная оборона выиграет конфликт, но её отсутствие приведёт к поражению», — приводит издание слова эксперта.
По словам представителя ВВС Украины, прошлой зимой Россия запустила около 1000 ракет и 1000 беспилотников по украинским городам и инфраструктуре. И Россия продолжает производить ракеты, хотя многие и предвещали, что её возможности иссякнут. Украинские и западные чиновники говорят, что цель нынешнего зимнего наступления Москвы — в том числе заставить Киев израсходовать свои запасы ракет ПВО.
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