Judging Freedom

Американский политолог: немецкая и британская армия вместе не в силах соревноваться с российской

Материал представлен в переводе ИноТВ
Нельзя всерьёз полагать, что немецкая и британская армия вместе могли бы вести войну с Россией, заявил в интервью YouТube-каналу Judging Freedom американский политолог Джон Миршмайер. По его словам, Россия обладает сегодня даже более мощной армией, чем в начале украинского конфликта, в то время как немецкие и британские вооружённые силы находятся в плачевном состоянии.

ДЖОН МИРШМАЙЕР, американский политолог: Мысль о том, что британцы и немцы вместе могли бы вести сегодня войну против России, нельзя воспринимать всерьёз. Ведь нужно понять, что российская армия сегодня гораздо мощнее, чем была 24 февраля 2022 года, когда начался этот конфликт.

Россия мобилизовала большое число людей, они обучены, они хорошо вооружены, они составляют мощную российскую армию. А немецкая армия, как и британская армия, находятся в жалком состоянии. И опять же их запасы вооружений на исходе, оружия у них немного даже вместе.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.

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Judging Freedom США Северная Америка
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