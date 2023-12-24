Американский политолог: немецкая и британская армия вместе не в силах соревноваться с российской

00:33 Бивол — о победе над Артуром: теперь вижу путь к цели стать абсолютным чемпионом мира Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу над англичанином Линдоном Артуром на турнире «The day of reckoning» («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

00:29 Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье.

00:24 Бивол победил Артура единогласным решением и защитил чемпионский пояс WBA Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол нанёс поражение англичанину Линдону Артуру на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

00:14 Байден заявил, что не настаивал на перемирии в Газе в разговоре с Нетаньяху Президент США Джо Байден заявил, что не настаивал на введении перемирия в секторе Газа в ходе беседы с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пул Белого дома.

00:11 Радионова — о Валиевой на чемпионате России: Камила по своей натуре боец Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова оценила выступление Камилы Валиевой на первенстве страны 2024 года в Челябинске.

00:03 Шесть стран ЕС не присоединились к декларации по гарантиям безопасности Украины Шесть стран Евросоюза отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига. Как пишет «СТРАНА.ua», это Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта.

00:03 В ХАМАС поддержали позицию России в Совбезе ООН о прекращении войны в Газе ХАМАС высоко оценило позицию России в Совбезе ООН в отношении необходимости покончить с конфликтом против палестинского народа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

23:53 Ларионов — о матче со СКА: не будем преувеличивать значение этой победы Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов отметил, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА не стал лёгкой прогулкой.

23:51 МО: армия Турции уничтожила 29 объектов РПК на севере Ирака и Сирии Объекты запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии подверглись массированным ударам с воздуха со стороны турецкой армии. Как сообщили в Минобороны республики, было уничтожено 29 целей.

23:43 Роналду приехал на титульный бой Бивола с Артуром Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду наблюдает за поединком чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянина Дмитрия Бивола с англичанином Линдоном Артуром на турнире The day of reckoning («Судный день»).

23:42 Яркая вспышка в Геленджике произошла из-за замыкания на ЛЭП Яркая вспышка в Геленджике произошла из-за замыкания на линии электропередачи, сейчас специалисты устраняют локальные отключения света в городе, сообщили в администрации курорта.

23:36 В Рыбинске легковой автомобиль на скорости врезался в автобус Легковой автомобиль на скорости врезался в автобус в Рыбинске и пробил его салон. По данным источника RT, травмы получили трое. Официально о причинах ДТП и количестве пострадавших пока не сообщали.

23:29 Медведев — о новом сезоне: у меня есть огромная мотивация стремиться к большему Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что сделает всё от себя зависящее, чтобы в сезоне 2024 года значительно улучшить свои результаты в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

23:26 Сбор подписей в поддержку Путина начался в Запорожской области Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина как кандидата на выборах президента России в 2024 году стартовал в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

23:23 Харитонов заявил, что не собирается «нести отсебятину» и критиковать Путина Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов сообщил, что он не из тех, кто критикует коллег. Так он ответил на вопрос журналистов, намерен ли претендент на президентский пост подвергать критике Владимира Путина.

23:19 Министр обороны Италии: конфликт на Украине нужно урегулировать политически Конфликт на Украине нужно урегулировать политическими средствами, уверен министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Такое мнение он выразил при посещении итальянского контингента в составе НАТО в Польше.

23:14 Погибший боксёр врезался в отбойник в день похорон матери Стали известны подробности смерти трёхкратного победителя первенства России по боксу Альберта Родионова в Краснодарском крае.

23:13 В Кривом Роге в третий раз за день раздались взрывы В украинском Кривом Роге в третий раз за день раздались взрывы. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

23:08 Работники военкомата в украинских Черновцах подрались с убегавшим мужчиной Работники военкомата в украинских Черновцах подрались с мужчиной, которого они пытались остановить на улице, сообщает «СТРАНА.ua».

23:04 Армия Турции начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных Вооружённые силы Турции приступили к проведению военной операции на севере Ирака, целью которой стала борьба с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Решение об этом было принято после гибели 12 турецких военнослужащих.

23:03 Актриса Соломатина сообщила о смерти артиста Черных, сыгравшего в «Глухаре» Актриса Екатерина Соломатина сообщила о смерти коллеги и её друга актёра Алексея Черных. Причина его смерти не называется.

22:58 «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» в матче НБА, Адетокунбо набрал 28 очков «Милуоки Бакс» в гостях нанёс разгромное поражение «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

22:56 Похитителя дорожного знака с новым граффити Бэнкси задержали в Лондоне Полиция Лондона задержала одного из двух мужчин, которых подозревают в краже с лондонской улицы дорожного знака STOP c новым граффити уличного художника Бэнкси. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

22:50 IFQ: Залужный и Зеленский ведут «политическую войну» на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный представляет собой серьёзный вызов для Владимира Зеленского в случае, если в стране пройдут выборы, пишет IL Fatto Quotidiano.

22:45 Медведев опроверг новость о переходе Ренана в «Интернасьонал» Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что защитник Роберт Ренан продолжит играть за петербургский клуб.

22:31 Полиция Вены усилила меры безопасности из-за опасности терроризма на Рождество Полиция Вены усилила меры безопасности в общественных местах на время рождественских праздников из-за возросшей угрозы терроризма в Европе.

22:26 «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

22:26 Следователь: разведка Чехии начала вербовать Сафронова ещё в 2012 году Чешская разведка начала вербовать российского журналиста Ивана Сафронова ещё в 2012 году, тогда это была «безобидная встреча двух коллег», никаких заданий он тогда не получал, с ним начали выстраивать отношения.

22:19 В Гагаузии опасаются, что Кишинёв намерен устранить автономию региона В Гагаузии допускают, что центральные власти Молдавии в Кишинёве намерены упразднить автономию региона. Такими опасениями поделился депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося.

22:15 Белый дом: Байден обсудил с Нетаньяху последние события в Израиле и Газе События последних дней в Израиле и секторе Газа стали темой телефонного разговора, который 23 декабря провёл президент США Джо Байден с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Белом доме.

22:14 Талалайкина — о критике Тарасовой: очень сильно пыталась скинуть вес Мария Талалайкина призналась, что перед чемпионатом России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске приложила максимум усилий для того, чтобы похудеть.

22:05 Россия получила вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук из Азербайджана Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Информацию об этом предоставил Россельхознадзор.

22:03 Следователь ФСБ: Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках России Осуждённый за госизмену Иван Сафронов передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, который представлял чешское разведсообщество, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах России, заявил в эфире «России 24» следователь ФСБ Александр Чабан.

22:00 В «Рубине» не подтвердили факт переговоров с футболистом Деспотовичем В пресс-службе «Рубина» прокомментировали информацию о возможных переговорах с нападающим Джордже Деспотовичем.

21:48 Десять украинских волонтёров выехали за границу за гумпомощью и не вернулись Десять украинских волонтёров выехали за границу за гуманитарной помощью для подконтрольной Киеву части Херсонской области, однако назад так и не вернулись. Об этом сообщил назначенный украинскими властями чиновник Александр Прокудин.

21:45 Махмудов уступил Кабайелу и потерпел первое поражение в карьере Российский боксёр тяжёлой весовой категории Арсланбек Махмудов потерпел поражение от немца Агиты Кабайелы в поединке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

21:43 Агент игрока «Краснодара» Ленини прокомментировал возможный интерес «Пари НН» Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался об интересе «Пари НН» к своему клиенту.

21:40 Klymenko Time: в Херсоне после взрывов произошёл пожар В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, произошли взрывы, в городе после этого возникло несколько пожаров, сообщил глава украинской администрации Роман Мрочко.

21:35 В Ингушетии ищут мошенника, обманувшего геймера на 17 тысяч рублей Житель Ингушетии решил приобрести аккаунт популярного онлайн-магазина компьютерных игр, но вместо этого лишился 17 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД, он стал жертвой интернет-мошенника.

21:29 На МКАД перевернулся и загорелся автомобиль, водитель и пассажир погибли На МКАД автомобиль перевернулся и загорелся, в сети появились кадры первых минут после аварии. Как сообщил источник RT, люди, находившиеся в машине, погибли. Прокуратура подтверждает эти сообщения.

21:25 Гербольдт назвала ожидаемой победу Петросян на чемпионате России Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт прокомментировала победу Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске.

21:21 ESPN: защитник «Зенита» Ренан перейдёт в «Интернасьонал» Защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в бразильском «Интернасьонале».

21:16 Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: соперник наказал СКА за три ошибки Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что невнимательность в обороне привела к поражению в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21:14 Британские ВМС расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива Данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которые 23 декабря поступили в Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), послужили основанием для проведения расследования.

21:12 Агент полузащитника «Крус Асуль» Кастаньо рассказал о переговорах с «Краснодаром» Себастьян Оларте, агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

21:10 Трое напавших на полицейского в кальянной Ульяновска арестованы Трое напавших на полицейского в кальянной Ульяновска арестованы на два месяца, сообщили RT в СК. Двое присутствовали на заседании суда, третий находится в больнице.

21:01 Депутат Шолохов считает, что Киркоров не заслужил звания народного артиста Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложения лишить артиста Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

21:00 Бутырская: Валиева продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила выступление Камилы Валиевой по итогам произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

20:55 Бутырская назвала победу Петросян на чемпионате России уверенной Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала победу Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске.