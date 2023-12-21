N-TV: разместить у себя бригаду бундесвера оказалось слишком дорого для Литвы

Согласно внутренней переписке, финансирование инфраструктуры для подразделения бундесвера в Литве представляет для неё «огромную финансовую проблему», сообщает N-TV. Стандарты для размещения немецких солдат значительно превышают требования к условиям для литовских военных. Поэтому Литва предоставляет бундесверу свою территорию, но строительство школ и детских садов на 100% должен оплатить Берлин.
Участие в расходах на постоянное размещение немецкой боевой бригады в Литве, по всей видимости, создаёт значительные проблемы для балтийской страны, сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на конфиденциальную переписку посольства Германии в Вильнюсе с правительством ФРГ.
Согласно переписке, финансирование инфраструктуры только в ближайшие два года представляет собой «огромную финансовую проблему» для Литвы. Военный атташе посольства Германии в Литве отмечает: «За закрытыми дверями литовские правительственные круги выражают финансовую озабоченность в связи с размещением в Литве немецкой бригады».
Литовцы убеждены, что им придётся платить только за военную инфраструктуру, продолжает N-TV. Они лишь «пропорционально» оплатят жилые помещения для немецких вооружённых сил, поскольку условия для немцев «значительно» превышают стандарты для литовских солдат. Литовцы не считают себя ответственными за строительство школ и детских садов. Помимо земли, которая будет предоставлена, говорят в Вильнюсе, эти строительные расходы должны быть на 100% профинансированы Германией.
Как сообщает N-TV, внутреннее письмо адресовано не только Министерству иностранных дел. Автор прямо просит немедленно направить его доклад генеральному инспектору бундесвера, всем важным руководителям ведомств в Министерстве обороны и «группе 23» в федеральной канцелярии, которая занимается всеми вопросами, связанными с бундесвером. Документ заканчивается прогнозом: «Германии предстоят трудные переговоры о финансировании инфраструктуры в Литве».
В понедельник министр обороны Борис Писториус из СДПГ и его литовский коллега Арвидас Анушаускас подписали дорожную карту по постоянному размещению немецкой боевой бригады в Литве. Подразделение численностью около 5 тыс. военнослужащих должно быть готово к несению службы к 2027 году, сообщает немецкий телеканал N-TV.
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