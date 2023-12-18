Украинская армия несёт огромные потери из-за ошибок командиров и непрофессионализма войск, которые не справляются с боевыми задачами. Как пишет Wirtualna Polska, несмотря на то, что часть украинских военнослужащих обучалась в странах НАТО, данное обучение не соответствует потребностям и условиям, в которых им приходится воевать.

Украинской армии необходимо измениться. Как пишет Wirtualna Polska, советский менталитет их командиров — большая проблема и из-за этого растут военные потери. Уровень подготовки снизился, поэтому в очередной раз украинцы пытаются реформировать военные курсы и избавиться от примитивных привычек.

Как продолжает портал, с началом конфликта на фронт всё чаще попадают резервисты и призывники, уровень подготовки которых сильно различается. Чаще всего он значительно ниже, чем у профессиональных солдат. Большой проблемой являются офицеры запаса, которые обучались ещё до реформы и имеют много вредных привычек, которые унаследовали от армии советского образца.

Это было видно хотя бы во время удара по Токмаку, когда командир полка посылал в бой очередные машины, в результате чего была потеряна механизированная рота. То же самое происходило под Авдеевкой, где солдаты 110-й отдельной механизированной бригады из резервного корпуса сами подчеркивали, что плохо обучены и оснащены и, хотя и сдерживали русских, понесли значительные потери.

Правда, часть военнослужащих обучалась в странах НАТО, но украинцы при этом жалуются, что обучение не соответствует потребностям и условиям, в которых им приходится воевать. Западные инструкторы обучили их манёвренному бою, тем временем большая часть фронта замерла в окопах, к чему их не готовили.

Запущенная в 2015 году государственная программа развития ВСУ предусматривала полный отказ от призыва и создание исключительно профессиональной армии. Однако украинцы решили продолжить обучение призывников, чтобы сохранить молодые резервы, которые должны были обеспечить военный потенциал после начала военных действий.

Однако только в последние годы была проверена система подготовки резервов на базе войск территориальной обороны, поэтому в настоящее время проблемой становится уровень подготовки солдат, пришедших в них до 2017 года. Они не идут в ногу с тактическими изменениями — особенно это касается офицеров.

Об этом говорят не только тренеры НАТО, но и сами украинцы. До конфликта в ВСУ насчитывалось 300 тыс. солдат. В резерве было около 1 млн военнослужащих, из них около 100 тыс. обучались уже после реформы. Сегодня в ВСУ около 750 тыс. солдат. Большинство из них прошли обучение до 2017 года.