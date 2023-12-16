NYT: украинские военкоматы устроили незаконную охоту за головами

Украине нужно пополнять свою армию, и в ход идёт принуждение и даже физическое насилие, пишет The New York Times. Сотрудники военкоматов ловят людей на улице, приходят к ним на работу, отбирают паспорта и телефоны. На призывной пункт могут увезти даже тех, у кого медотвод. При этом в военкоматах царит коррупция, отмечает американский журналист.

Украинская армия столкнулась с высокой смертностью на поле боя и оказалась в тупике, пишет The New York Times. Так что военкоматы всё агрессивнее пытаются пополнить ряды военнослужащих. Порой они ловят мужчин прямо на улице, используют запугивание и даже физическую силу.

Корреспондент издания пообщался с адвокатами, активистами и украинскими мужчинами, которые пострадали от подобных действий. Кроме того, всё чаще в соцсетях и в новостях появляются видео, где людей заталкивают в машины и держат мужчин против их воли в призывных пунктах.

Причём попадают под эту волну и те, кто уклоняется от службы, и те, кто имеет законное освобождение. По словам автора статьи, это признак того, что перед украинскими военными стоят серьёзные проблемы, связанные с поддержанием численности войск.

Юристы и активисты утверждают, что агрессивные методы выходят далеко за рамки полномочий военкоматов и в некоторых случаях — за рамки закона. Они отмечают, что сотрудники военкоматов, в отличие от сотрудников правоохранительных органов, не имеют права задерживать гражданских лиц, а тем более принуждать их к призыву на военную службу. В военкоматы должны приходить люди, которые получили повестку.

В итоге этой осенью до суда дошли ряд жалоб на неправомерный призыв на военную службу, непрофессиональные медицинские комиссии и принудительную мобилизацию. Только в ноябре было принято 226 судебных решений, связанных с мобилизацией.

Проблему усложняет тот факт, что на Украине действует военное положение. Некоторые юристы утверждают, что это заложило основу для субъективной интерпретации законов и злоупотреблений ими. «Военные чувствуют свою безнаказанность», — говорит юрист Татьяна Фефчак.

Такие тенденции напоминают о том, что военная сила — это самый важный и ограниченный ресурс Украины, пишет автор статьи. Он напоминает, что в феврале 2022 года украинцы активно записывались в армию, но после почти 22 месяцев боёв тенденция изменилась: теперь многие стараются избежать призыва.

34-летний Дмитрий Ефименко находится в призывном возрасте, но в начале этого года он сломал правую руку. Однако когда в июне он направлялся на приём к врачу, его остановила полиция на блокпосту. Затем последовало скоротечное медицинское обследование и отправка в призывной пункт, но ему удалось сбежать.

Официального учёта случаев принудительного призыва на военную службу не существует, поэтому проверить точные цифры невозможно, отмечает автор статьи. Юристы и активисты говорят о тысячах подобных случаев принуждения к службе.

Автор статьи ознакомился с сообщениями, которые приходят украинским юристам. В одном из них говорилось, что «в институт пришли люди в камуфляжной форме, отобрали у ребят телефоны и отвезли их в военкомат, заставив их что-то подписать». По словам Фефчак, таких случаев стало значительно больше за последние полгода.

Практику принудительного призыва можно объяснить несколькими проблемами, говорят активисты и юристы: расплывчатыми законами, жестокими боями с большим количеством жертв и коррупцией.

Хотя Украина тщательно скрывает свои данные о потерях, по оценкам американских чиновников, их более 150 тыс. человек. Хотя они же оценивают потери России выше, автор статьи напоминает, что и военнообязанных в России примерно в три раза больше, чем на Украине.

Есть и другая причина, почему военкоматы перешли к агрессивной тактике: многие украинские мужчины либо бежали, либо дали взятку, чтобы избежать призыва. В итоге призывников осталось меньше, а некоторые из них имеют законное основание, чтобы избежать мобилизации. Среди тех, кто остался, много людей из бедных семей.

Украинские чиновники утверждают, что они борются с коррупцией, даже собираются изменить систему мобилизации. В августе Зеленский уволил 24 начальника региональных военкоматов после того, как всплыли факты о схемах взяточничества. Но украинцы говорят, что это не решило проблему, поскольку чиновники, занимающие посты ниже, в основном остались на своих должностях.

Андрей Семака, который в первые месяцы войны работал в призывном пункте Вижницы, рассказал, что его военкомат тогда принимал по 15-20 призывников в день и примерно четверть из них давали взятку его начальнику, чтобы избежать призыва. Тогда она составляла около $1 тыс., сейчас — больше. За эти деньги врач ближайшей больницы подделывал документы медкомиссии о непригодности к воинской службе.

В августе правительство заявило, что оно возбудило более 100 дел, связанных с коррупцией в военкоматах. Но украинцы говорят, что все знают, что освобождение от службы можно купить.

В тех регионах, куда боевые действия не дошли, принудительная отправка в военкомат и вовсе оказывает тягостное влияние на людей. Так, автор статьи рассказывает историю 32-летнего Сергея Болхова, которого сотрудники военкомата забрали с работы. Было это прошлой зимой, а в июле он погиб. В итоге сотрудников военкоматов стали называть охотниками за головами. Тем более что у них появилась новая тактика: они забирают паспорта у мужчин, чтобы те точно пришли за ними в военкомат, пишет The New York Times.