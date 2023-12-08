Interia: при модернизации Войска польского не учитывать украинский опыт уже нельзя

В своём стремлении создать самую мощную сухопутную армию в Европе Польше следовало бы проанализировать украинский опыт, который обнажает реальное положение ситуации. Хотя многочисленная армии ВСУ смогла спасти независимость страны, территориальных потерь ей не удалось избежать, указывает польский журналист Марцин Огдовский. На Interia он призывает делать ставку как на союзнические отношения с НАТО, так и на собственную оборону.

«Мы должны стать сильнейшей сухопутной армией в Европе. Однако на пути к её построению появляется ряд существенных препятствий. Это не исключительно финансовый аспект, но и вопрос человеческих ресурсов. На настоящий момент 200 тысяч человек под ружьём — это стеклянный потолок для вооружённых сил. Нужна ли Польше 300-тысячная армия, и в состоянии ли мы её создать? Украинский пример показал, что, возможно, стоит сосредоточиться на других аспектах», — пишет на Interia польский журналист Марцин Огдовский.

В статье он рассказывает, что в 2014—2022 годах Вооружённые силы Украины насчитывали четверть миллиона солдат, пятая часть из которых была на постоянной основе занята в операциях в Донбассе. Затем, когда дело дошло до полномасштабного конфликта, Киев объявил мобилизацию — и всего за несколько недель число армии выросло до полумиллиона. Сегодня, принимая во внимание тыловые соединения, она ​​насчитывает 700 тыс. человек. «Армии такого размера было достаточно для того, чтобы Украина спасла свою независимость, хотя и не обошлось бы без серьёзных территориальных потерь», — констатирует автор.

По его мнению, это напрямую связано с ситуацией в Польше, которой следует понять, что важна не столько численность армии в мирное время, сколько её мобилизационные возможности. Вероятно, вместо того чтобы сосредотачиваться на 300-тысячной профессиональной армии, польскому государству стоит сделать ставку на создании резервов. Он имеет в виду краткосрочные, частые учения для большого числа взрослых поляков, предпочтительно обоих полов, проходящие в учебных центрах. В этом случае на помощь 200 тыс. профессиональных солдат в случае необходимости могли бы поспеть 500—600 тыс. хорошо подготовленных резервистов.

Огдовский также указывает на то, что если бы у Вооружённых сил Украины было в распоряжении в феврале 2022 года столько же западной техники, сколько было этим летом, то, возможно, удалось бы избежать большей части российских успешных операций. В качестве примера он приводит артиллерийские системы HIMARS. Несмотря на их дороговизну, Польше стоит ими запастись, впрочем, как и соответствующим количеством боеприпасов.





«Хорошо, но зачем, если Россия не обладает особыми возможностями, чтобы напасть на нас? Сначала общее замечание — риск войны подобен риску авиакатастрофы. Даже если он низкий, близкий к нулю, его в любом случае — из-за возможных последствий — следует воспринимать крайне серьёзно. Авиакатастрофы случаются редко, но в их результате умирает много людей», — рассуждает автор.

Польский журналист уверен, что похожим образом дело обстоит с конфликтами, поэтому стоит перестраховываться, принимать меры предосторожности и не нарушать процедуры и стандарты. Одновременно он указывает на склонность к риску и безжалостной решимости, так присущей российским политическим элитам. Они, по его оценкам, будут «искать свой шанс» в Европе и путём дипломатического, сырьевого и военного давления попытаются ослабить союзнические связи и изолировать отдельные страны от альянса. «Ведь в отношениях один на один у Москвы намного больше преимуществ. Именно поэтому так важно не только заботиться о качестве союзнических отношений, но и наращивать свой собственный потенциал сдерживания», — призывает Огдовский. Он также предостерегает от того, чтобы сводить отношение к НАТО чисто к спонсорскому, полагая, что «исключительно они должны нам помогать». «Но «они» — это ещё и «мы» — и мы в той же степени обязаны оказать помощь»,— добавляет он.

В статье Огдовский также указывает на то, что в отличие от пространственной протяжённости Украины размер балтийских стран крошечный, и преодоление расстояния от границы с Россией до моря может занять у механизированных войск несколько или максимум более десяти часов. Литву, Латвию и Эстонию крайне сложно защитить, более того, Москва прекрасно это понимает, признаёт он.

Во избежание такого сценария, по мнению журналиста, необходимо построить соответствующую дамбу и вооружить регион до зубов. Для эффективной защиты стран Прибалтики понадобятся дополнительные 10 тяжёлых бригад НАТО, часть из которых в случае необходимости должна быть переброшена из Польши. Более того, польской армии надо будет защищать свою северо-восточную границу, особенно польско-литовский участок, имеющий решающее значение для успеха оборонительной операции, который обеспечивает сухопутную связь с театром военных действий. «Другими словами, сильная армия нужна нам не только для себя, если хотим оставаться бенефициаром формулы «один за всех и все за одного», — резюмирует он на портале Interia.