Biznes Alert: украинский кризис истощил польский боезапас, и производство уже не справляется с его пополнением

Польше необходимо начать производить больше боеприпасов, потому что перед лицом «опасной России», которая превосходит Запад по показателям их выпуска, — это вопрос уровня «быть или не быть», предупреждает эксперт Ежи Александрович. В беседе с Biznes Alert он также рассказывает, что Москве ещё со времён Варшавского договора хорошо известно местоположение оружейных заводов Польши, что ещё сильнее усугубляет её, и так непростую, геополитическую ситуацию.

Украинский конфликт наглядно показал большое значение артиллерии и крайне больших запасов боеприпасов, потому что в ходе боевых действий их расход колоссален, сказал Biznes Alert польский эксперт Ежи Александрович. В беседе он подчеркнул, что из-за потребностей украинских военных польские запасы оказались сильно истощены, а тем временем Россия лишь увеличивает производство артиллерийских боеприпасов и превосходит в этом Запад.

Аналитик обратил внимание на то, что до конфликта Польша ежегодно производила такое же количество боеприпасов, сколько сегодня украинская армия тратит всего за неделю. Занятно то, что, учитывая европейские реалии, это был неплохой результат, однако Польша всё равно не готова к полномасштабному конфликту.

Одновременно он объяснил, что это не значит, что поддержки со стороны союзников не будет, но, возможно, они решат сначала позаботиться о собственных запасах и складах, и лишь потом отправить оставшееся вооружение в Варшаву. «Если Польша в настоящее время производит слишком мало артиллерийских боеприпасов, то увеличение нашей мощи — это вопрос уровня «быть или не быть». Нам просто необходимо иметь такие возможности, потому что Россия представляет собой перманентную угрозу», — предупредил Александрович. «Мы должны обладать достаточными запасами, чтобы у польской армии хватило боеприпасов на несколько недель возможного конфликта, пока заводы не заработают на полную мощность», — добавил он.

Эксперт также указал на ключевой вопрос обеспечения безопасности польских заводов, чтобы они не подверглись разрушению в случае нападения со стороны России. Он предложил не забывать, что заводы по производству боеприпасов считаются критически важной инфраструктурой и привёл в пример серьёзные повреждения производственной и сервисной инфраструктуры всей украинской оружейной промышленности в ходе конфликта.

«Россияне прекрасно знают, где находятся оружейные заводы в Польше, потому что в этом плане не многие из них с 1989 года изменили своё местоположение, а ведь во времена холодной войны мы были частью Варшавского договора», — подчеркнул он.