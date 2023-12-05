«Катастрофическая ошибка Киева»: российская армия получила восемь месяцев стратегической паузы

В ходе украинского конфликта Киев нарушил все элементы военного искусства, более того, не было никакой синхронизации и стратегической координации со стороны Запада, который лишь наблюдал за развитием ситуации, уверен польский генерал Леон Коморницкий. В беседе с Interia он оценил, что без кардинальных изменений со стороны ВСУ конфликт точно завершится победой России, а Украину ждёт судьба неполноценного, отрезанного от ресурсов государства.

«Все элементы военного искусства были нарушены в ситуации, когда украинская армия не обладала определёнными возможностями, необходимыми для проведения контрнаступления», — сказал Interia польский генерал Леон Коморницкий. По словам военного, в течение последних месяцев ВСУ, политики и страны-союзники допустили ряд ошибок, которые вылились в отсутствие успехов на фронте. В качестве одной из ошибок он называет длительную паузу в наступательных действиях Украины. Именно она предоставила России возможность и время подготовиться к защите территорий, которые она взяла под контроль в первые недели конфликта.

Генерал считает, что Москве «дали в подарок» восемь месяцев стратегической паузы, чтобы она могла собраться с силами и подготовить оборону. По его мнению, это нечто удивительное, крайне редко встречаемое явление в истории войн. Одновременно Коморницкий обратил внимание на действия западных стран, когда политики и военные несколько месяцев лишь наблюдали за ситуацией и не оказывали вовремя помощь. «Не было синхронизации и стратегической координации со стороны Запада», — признал он.

«Ещё в апреле прошлого года я говорил, что была задержка на полгода, а в феврале уже год», — напомнил военный. Он уверен в том, что, кто передаёт технику на фронт с опозданием, тот в итоге не поставляет её вообще.

В беседе Коморницкий также указал на то, что благодаря выигранному времени Россия смогла не только подготовиться к обороне оккупированных территорий, но и скорректировать свои цели в ходе конфликта. «В настоящее время речь идёт уже не об атаке на Киев или о захвате других крупных городов, а, прежде всего, об уничтожении украинской армии и всей Украины в результате эффективной обороны», — объяснил он.

По его словам, за восемь месяцев россияне создали «зону смерти» от Запорожья до Бахмута, поэтому если ВСУ не проведёт радикальных изменений в методе ведения конфликта, то дело закончится победой России, и это она сохранит за собой право на все оккупированные территории, включая Крым. «А Украина превратится в слабое, неполноценное, отрезанное от ресурсов государство», — резюмировал генерал в интервью Interia.