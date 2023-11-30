Tysol: после провала «переломного контрнаступления» Киев ждёт тяжёлая зима

Зеленский и его команда всеми путями пытаются придумать, как объяснить хотя бы своему обществу отсутствие успехов на фронте, потому что «осведомлённый» Запад и так уже всё понял, пишет польский журналист Гжегож Кучиньский. На портале Tysol он объясняет, что к предстоящей зиме россияне подготовили соответствующий арсенал к зимней кампании воздушных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в то время как западная помощь Киеву только иссякает.

Надвигаются тяжёлые зимние месяцы украинского конфликта, уверен польский журналист Гжегож Кучиньский. По его словам, мировая история подтверждает, что, когда у властей не всё идёт гладко, они охотно объясняют свои неудачи изменой и иностранной агентурой. Именно поэтому сегодня может сложиться впечатление, что Владимир Зеленский и его команда изо всех сил пытаются придумать, как объяснить своему обществу отсутствие успехов на фронте. В свою очередь, западные союзники Киева настолько в курсе ситуации, что точно не купятся на эту историю.

«Раз так долго и так сильно надувался воздушный шар под названием «переломное контрнаступление», то сейчас неизбежно появляется проблема того, как объяснить людям, почему эти силы, предположительно нашпигованные западными танками, на протяжении полугода продвинулись — только на некоторых участках фронта — примерно на десяток километров вперёд?» — пишет он в статье для Tysol.

Более того, Кучиньский обращает внимание на то, что на руку Киеву никак не играют успехи россиян, которые в последние недели стали брать на себя инициативу, провели успешные наступательные операции и стали возвращать себе позиции. В свою очередь, подготовка крупного наступления со стороны Киева выглядит весьма сомнительной, особенно на практике.

Журналист указывает на то, что приближающаяся суровая зима, чреватая штормом на Чёрном море и мерзкими погодными условиями на юге Украины, вне всяких сомнений, «заморозит» военные операции. Одновременно он объясняет, что хотя какие-то боевые действия будут продолжаться, погода лишь подтвердит слова генерала Залужного о предстоящем позиционном конфликте. В нём Россия будет в состоянии рассчитывать полностью на свои силы, в то время как Украине придётся полагаться лишь на помощь Запада, с которой дела будут обстоять только хуже.

В статье Кучиньский также напоминает, что к лагерю противников оказания дальнейшей помощи Киеву присоединилась Словакия, в то время как Германия продолжает давать много обещаний, но мало что делает. Он также не исключает, что вскоре Зеленский будет разочарован и Польшей. Более того, перед лицом приближающихся президентских выборов в США усталость американских налогоплательщиков, особенно республиканцев, от помощи Украине только растёт. «Зеленский сам выстрелил в себя, причём в оба колена, так открыто нападая на Трампа. Однако на данный момент именно он выступает фаворитом на президентских выборах в следующем году», — подчёркивает он.

«Winter is coming — может сказать Зеленский и его люди, в том числе потому, что Россия медленно начинает зимнюю кампанию воздушных атак на энергетическую инфраструктуру Украины», — рассуждает польский журналист. Одновременно он обращает внимание и на то, что именно по этой причине за последние месяцы существенно снизилась интенсивность ракетных обстрелов — Москва копила снаряды и дроны на зимний период.

«Это может быть сложная зима для жителей Украины. У Киева, безусловно, больше систем ПВО, нежели год назад, но и россияне подготовили соответствующий арсенал», — резюмирует он на портале Tysol.