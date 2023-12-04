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Вести: на границе со Словакией задержали четырёх украинцев-уклонистов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские пограничники задержали четырёх мужчин призывного возраста, которые попытались по горам пробраться в Словакию. Как пишут «Вести», мужчины признались, что направлялись в Словакию, чтобы оттуда попасть в Чехию и Германию, где живут их односельчане.
Вести: на границе со Словакией задержали четырёх украинцев-уклонистов
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Пограничники украинского Чопского отряда предотвратили незаконные намерения четырёх правонарушителей, которые попытались горами пробраться в Словакию. Как пишут «Вести», трое из нарушителей двигались в составе группы, четвёртый направлялся сам. 
 
Все четверо оказались местными жителями, гражданами Украины призывного возраста. Мужчины не могли объяснить цель пребывания в пограничном районе и впоследствии признались, что шли по горам в Словакию, чтобы оттуда попасть в Чехию и Германию, где живут их односельчане. 
 
Задержанных доставили в пограничное подразделение с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и привлечения к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Дела будут переданы в суд.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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