В последние годы Америка столкнулась с растущим кризисом нехватки новобранцев, констатирует Global Times. В этих условиях происходит сокращение персонала как в количественном, так и в качественном отношении, поскольку вооружённые силы США не в состоянии выполнять квоты по набору.

В последние годы Америка столкнулась с растущим кризисом нехватки новобранцев, констатирует Global Times. В этих условиях происходит сокращение персонала как в количественном, так и в качественном отношении, поскольку вооружённые силы США не в состоянии выполнять квоты по набору.

Так, в 2023 году американская армия планировала пополнить свои ряды на 65 тыс. новобранцев, но не досчиталась 10 тыс. В результате военным приходится идти на уступки для покрытия недобора. Уже снижены вступительные требования и также расширены критерии отбора для поступления на службу.

Теперь в ряды ВС США готовы принимать даже легальных мигрантов, сообщает издание. В качестве поощрения им обещают ускорение получения гражданства США. Но и этого оказалось недостаточно. В последнее время уже появились предложения о приёме мигрантов без документов.

Global Times приводит в пример пресс-релиз сенатора Дика Дурбина, в котором содержатся предложения по исправлению «сломанной иммиграционной системы». Среди прочего там упоминается идея вербовки нелегальных мигрантов в армию.

«Знаете ли вы, каковы показатели набора в армию, ВМФ и ВВС? Они не могут выполнять свои квоты каждый месяц. Они не могут найти достаточное количество людей для вступления в наши вооружённые силы. И есть те, у кого нет документов, которые хотят получить шанс служить и рисковать своей жизнью ради этой страны. Должны ли мы дать им шанс? Я думаю, должны», — цитирует пресс-релиз издание.

Сенатор также подчеркнул, что Соединённым Штатам в принципе не хватает квалифицированных людских ресурсов, и призвал решать этот вопрос путём привлечения талантов со всего мира.

Среди причин, по которым вооружённые силы США не могут выполнять квоты, эксперты называют растущее несоответствие требованиям здоровья и физической формы, наркотическую зависимость, судимость и проблемы с психическим здоровьем.

Помимо этого всё больше американцев не доверяют вооружённым силам или не заинтересованы в военной службе. По мнению издания, это может быть результатом десятилетий бессмысленных и сомнительных войн, которые ведут США по всему миру.

При этом до сих пор не проведено сколь-нибудь внятного анализа возникновения такого кризиса в армии и на рынке труда в Соединённых Штатах. Поэтому пока мало надежды на то, что нынешняя администрация предпримет что-то для изменения ситуации, уверено Global Times.

Проблема, прежде всего, кроется в кризисе самого американского общества. Оно переживает развал семейных ценностей, трудовой этики, социальной сплочённости. В американской системе образования настоящий коллапс. Это относится и к профессиональному образованию, что особенно негативно влияет на нехватку квалифицированных кадров.

Однако нынешнее руководство предпочитает замалчивать проблему, вместо того чтобы признать и заняться её решением, продолжает издание. В пример приводится внешняя политика США, когда все силы бросаются на «сдерживание» России и Китая. Однако это к лишь мешает выделению дополнительных ресурсов на свои образование и инфраструктуру.

Практически с момента окончания Второй мировой войны США были вовлечены в непрерывную войну. Причём она велась не для защиты своей территории, а в погоне за влиянием и «интересами» за рубежом, а другими словами, для построения американской империи.

Но наступил неизбежный момент, с которым на определённом этапе сталкиваются все империи. Пора решать, продолжать ли экспансию для поддержания своего влияния в мире, либо отступить и рискнуть потерей своей власти.

При этом первостепенное значение занимает как раз пополнение рядов своей армии, одного из инструментов для обеспечения мирового господства и власти. Но нельзя забывать, что стремлению к империи сопутствуют неизбежные проблемы. Это прежде всего неспособность признать неустойчивость своего положения, а также военные и экономические вызовы для её дальнейшего развития.

У США по всему миру разбросаны сотни военных баз. Американские солдаты участвуют в интервенциях практически на каждом населённом континенте. Поэтому отчаянная необходимость пополнения рядов вооружённых сил настолько поглотила вашингтонские умы, что они даже не задумываются, а стоит ли это того.

И даже привлечение иммигрантов, легальных и нелегальных, в армию не решит проблемы Америки, а лишь временно отложит их умножение.