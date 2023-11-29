Американский конгрессмен: левые политики разрушают армию США в угоду модной идеологии

Вооружённым силам США не хватает тысяч новобранцев, сообщает Fox News. Одной из причин может быть насаждение идей воукизма в армии, когда повышенное внимание уделяется не столько боевой готовности, сколько вопросам половой и расовой инклюзивности. Конгрессмен Пэт Фэллон считает, что всё это похоже на странный социальный эксперимент, который левые политики проводят с вооружёнными силами собственной страны.

Издание Washington Free Beacon сообщает, что байденовский царь энергетических займов — он тот человек, который отвечает за огромный фонд в 400 милиардов долларов для новых проектов в области зелёной энергетики — основал торговую ассоциацию, которая теперь, возможно, будет продавать доступ к нему.

К разговору о конфликте интересов. Ко мне присоединяется член комитетов палаты представителей по надзору и вооружённым силам конгрессмен Пэт Фэллон. Конгрессмен, рад вас видеть. Спасибо, что присоединились.

Мы вскоре поговорим о возможном конфликте интересов. Но прежде всего, этот тайный фонд в 400 миллиардов долларов по зелёной энергетике. Мы, кстати, видели это и раньше, мы видели это при администрации Обамы, но значительно меньшего размера, они никогда не замахивались больше чем на 100 миллиардов долларов.

Но все те неудачи, которые спонсировались этими тайными фондами: Cylindra, Fisker, это была машиностроительная компания, А123 — компания по производству батареек, — они все провалились. Есть ли какие-либо показания к тому, что вот этот фонд будет более успешным?

ПЭТ ФЭЛЛОН, конгрессмен: Нет, Дэвид, это будет очередной провал, просто более масштабный. И как уже многие отмечали, это всего лишь перераспределение денег налогоплательщиков в сундуки Демократической партии.





Это тот же отдел Министерства энергетики, который занимался Cylindra и провалился. А цена тому провалу — полмиллиарда долларов. А теперь эти ребята удваивают свои расходы из-за инфляции, ссылаясь на «закон о снижении инфляции» и «закон об инфраструктуре».





Это просто умопомрачительно. Потому что это та же программа, что и у Обамы, но на стероидах.

Итак, человек, который отвечает за этот фонд в 400 миллиардов долларов, — парень по имени Жага Шо. У него может быть конфликт интересов, потому что он открыл торговую ассоциацию, которая выступает посредником между самим фондом, за который он отвечает, и многочисленными лоббистами, которые хотят получить кусок этого пирога.

Разве здесь нет конфликта интересов? И что вы собираетесь предпринять по этому поводу?

ПЭТ ФЭЛЛОН, конгрессмен: Да это настоящий пример конфликта интересов. Потому что когда этот парень вернётся к деятельности в частном секторе, то этот клуб переговоров, который он основал, обязательно отдаст ему должное или, если хотите, его долю.





Он также, если не ошибаюсь, входил в состав совета директоров группы Cleantech. Так вот они только что получили грант на 3 миллиарда долларов. Да, миллиарда! И что же мы можем сделать по этому поводу, когда правительство разделено? У нас есть небольшое большинство в палате, мы можем провести слушания в комитете по надзору по этой теме, чтобы разоблачить их.





Потому что, если нам удастся обнародовать эту информацию, то, возможно, люди потребуют привлечения к ответственности.

Что ж, мы поможем с тем, чтобы обнародовать это. Я хочу быстро переключиться на боевую готовность, которая вызывает сейчас большую обеспокоенность. Нам не хватает тысяч новобранцев до необходимого уровня.

Одной из причин может быть настойчивое внедрение в армии курсов и идеологии, связанной с воук-предприятием DEI*. Именно из-за этого многие не пошли на службу в морскую пехоту или в ВВС.

А теперь Министерство обороны хочет ещё больше вложиться в программу DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность. — ИноТВ), увеличив её на 114 миллионов долларов из наших налогов. Что вы собираетесь делать по этому поводу?

ПЭТ ФЭЛЛОН, конгрессмен: Я считаю, мы должны отменить это финансирование. Я являюсь членом комитета по вооружённым силам. Дэвид, вот эта тема разнообразия, равенства и инклюзивности — это разделяющий, марксистский мусор.





Когда его много, кажется, что он направлен против белых. И вы знаете, американцы всех рас, вероисповеданий и этнических групп вступают в ряды вооружённых сил, чтобы защищать нашу страну. И чтобы менять свою жизнь к лучшему, потому что ты получаешь новые навыки, учишься лидерству.





И потом вы можете продолжить карьеру и получать пенсию, либо поступить, как я: отслужить четыре года, это помогло моему образованию и сделало меня лучше. А потом можно пойти работать и приносить пользу обществу.





Но левые используют нашу армию, как какой-то социальный эксперимент, а у военных другая цель.

Да, военные могли бы сами кому угодно преподать урок про равенство и инклюзивность. Им не нужно, чтобы их учил какой-то бюрократ тому, что такое DEI. Пэт Фэллон, большое спасибо, что присоединились к нам. Спасибо за вашу работу и вашу службу.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2023 года.

* Воук — термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и половой справедливости (прим. ИноТВ).