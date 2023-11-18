WION: ежегодный аудит Пентагона даёт сбои уже шестой год подряд

Министерству обороны США уже шестой год подряд не удаётся получить чистые результаты финансового аудита, передаёт WION. Главный инспектор Майкл Маккорд заявил, комментируя отчёт, что этот провал не является сюрпризом, учитывая масштабы поставленной задачи, и что Пентагон уже 14-й год работает на базе временного финансирования. В то же время члены конгресса настаивают, чтобы цель о проведении чистого аудита была достигнута к 2027 году.

Как сообщает Bloomberg, Министерству обороны США уже шестой год подряд не удаётся получить чистый отчёт по результатам финансового аудита.



Что ж, это цель, которую обычно ежегодно достигают компании, у которых есть лишь небольшая часть от подобных активов на сумму 3,8 триллиона долларов и обязательств на сумму 4 триллиона долларов. Давайте посмотрим следующий репортаж, чтобы узнать больше подробностей.



Итоги финансового аудита Пентагона оказались неудачными шестой год подряд. Тем не менее представители Пентагона заявляют, что они добились существенного прогресса в процессе инвентарной проверки и исправили сотни бухгалтерских ошибок.



Главный инспектор Пентагона Майкл Маккорд заявил: «Неудачный итог не является сюрпризом. Но конечно же, это не означает, что мы говорим, что это не важно».



Для проверки деятельности министерства обороны потребовалось более 1600 аудиторов и 700 визитов на объекты. Лишь часть общего бюджета Министерства обороны США — 853 миллиарда долларов — вошла в этот аудит, стоимость которого составила 187 миллионов долларов.



Офис генерального инспектора Пентагона также следит за ходом проверки. И этот надзорный орган позже огласит свои собственные выводы.



Главный инспектор Пентагона Майкл Маккорд заявил: «Проверка активов минобороны на сумму 3,8 триллиона долларов и его обязательств на сумму 4 триллиона доллара — это очень масштабная задача». Он также добавил: «Улучшения и изменения, которые мы вносим каждый день в результате этих проверок, положительно влияют на каждого военного и гражданского сотрудника».



Члены конгресса требуют, чтобы Пентагон добился чистых результатов аудита к 2027 году. Однако чиновники Пентагона, когда от них потребовали объяснений, в ответ указали на конгресс — они заявляют, что конгрессмены могут в этом помочь, если стабилизируют бюджетный процесс и будут избегать в дальнейшем роспуска и приостановки работы правительства.



По словам Маккорда, это будет уже 14-й год, когда Пентагон продолжает работать на базе временного финансирования. Последний временный бюджетный план обеспечивает Пентагону работу до 2 февраля будушего года.



Репортаж корреспондентского бюро WION.



Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.