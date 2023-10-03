Деньги на оружие для Украины заканчиваются, предупреждает Пентагон

Минобороны США жалуется, что деньги, выделенные на украинский конфликт, заканчиваются. Как сообщает ABC News со ссылкой на официальные источники, возможности для финансовой и гуманитарной помощи Украине практически исчерпаны, однако новый пакет военной помощи может подоспеть до конца недели — на это средств пока хватает.

Поговорим о том, как сегодня обстоят дела на Украине, а также о предостережении Пентагона после решения конгресса исключить денежную помощь Украине из резолюции о продолжении финансирования государственных расходов. Пентагон предупреждает: денежный поток замедлился, а вместе с ним и помощь. Репортаж нашего корреспондента на Украине Тома Суфи Берриджа.



Пентагон сегодня предупреждает, что деньги, выделенные Соединёнными Штатами на оружие и боеприпасы для вооружённого конфликта на Украине, заканчиваются. Конгресс избежал приостановки работы государственных учреждений, и одним из условий был отказ от военных расходов на сумму шесть миллиардов долларов. По словам официальных лиц в Пентагоне, имеющиеся средства на исходе, так что США уже вынуждены замедлять восполнение арсеналов некоторых своих войск.



Спрос на оружие и боеприпасы ошеломляющий. Новое видео показывает ожесточённость боёв на главном, южном фронте. Грозные оборонительные системы и огневая мощь России сдерживают наступление Украины. Потери растут, госпитали полны тяжелоранеными солдатами.



Тарасу оторвало руку дроном-камикадзе, после того как штурм российских позиций обернулся чудовищным провалом. Из семи человек в его подразделении четверым не удалось выжить, полагает он. «Преимущество врага огромно, — рассказывает он нам. — Поэтому, когда наша пехота наступает, она просто гибнет».



ТОМ СУФИ БЕРРИДЖ, корреспондент ABC News: Дэвид, официальные лица заявляют, что денег на дополнительную финансовую и гуманитарную помощь Украине практически не осталось, но новый пакет военной помощи может быть уже на этой неделе — на это хватит уже имеющихся средств. Дэвид?



Ясно. С нами на связи из Киева был Том Суфи Берридж. Спасибо, Том.



Дата выхода в эфир 02 октября 2023 года.