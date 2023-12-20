Focus: Запад проспал момент для военного усиления

Западу и, в частности, Германии нужно было уже давно начать укреплять свои вооружённые силы, но подходящий момент был упущен, пишет Focus со ссылкой на мнение немецких экспертов. Бундесвер сейчас оснащён хуже, чем до начала боевых действий на Украине. Немецкая армия постоянно отдаёт Киеву, а теперь ещё и Израилю, свои боевые системы и боеприпасы, а запасы не пополняются. Особый же фонд в размере €100 млрд, выделенный на перевооружение бундесвера, постоянно обесценивается из-за инфляции, роста цен и удлинения сроков поставок.

На данный момент Россия не представляет угрозы для соседних с ней стран за исключением, естественно, Украины, заявил в интервью Focus немецкий политолог из Свободного университета Берлина. Агрессивная риторика Москвы звучит только в адрес Киева. Более того, Казахстан, Грузия или Азербайджан не вписываются в концепцию единого народа, которой Кремль придерживается на Украине. К тому же Астаной и Баку правят автократы, которые в целом стараются поддерживать с большим соседом хорошие отношения.

В Грузии же глава Кремля Владимир Путин добился своих целей ещё в 2008 году, продолжает политолог. После 5 дней боевых действий Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами и разместила в них свой контингент. Это делает невозможным вступление Грузии в НАТО. От нападения на альянс Кремль удерживает и то обстоятельство, что в случае начала боевых действий с участием лишь одной из стран — членов военной организации произойдёт активация пункта о коллективной обороне и цепная реакция, когда и другие государства примут участие в вооружённом противостоянии. Так что маловероятно, что действия Кремля выйдут за рамки так называемой гибридной войны.

Но это не значит, что наращивание военной мощи со стороны Запада — это неправильно, подчёркивает эксперт. Военная сила может послужить основой для заключения мира. В этом контексте Либман напомнил о холодной войне, когда между Западом и Востоком тоже не было доверия. Но обе стороны знали, что прямое нападение повлечёт за собой большие потери, поэтому возможным стало своего рода «мирное сосуществование».

При этом укреплением обороны — особенно в Германии — нужно было начать заниматься ещё раньше. Но Берлин проспал подходящий момент, считает Ральф Тиле, председатель Немецкого военно-политического общества. По его мнению, сразу после начала боевых действий на Украине нужно было запустить программу по перевооружению бундесвера, привести в порядок существующие системы, набрать необходимый персонал, после чего наладить логистику и производство вооружения, а также импорт и экспорт оборонной продукции.

Но этого не произошло из-за нехватки бюджетных средств, заказов и изобилия законодательных препятствий, поясняет Тиле: «А вот Путин использовал свои возможности». Российские военное производство и инновации набирают обороты. Международные партнёры в Северной Корее и Иране помогают Москве с тем, чего не хватает. А глобальный Юг покупает российское сырьё, поставляет микросхемы и другую необходимую продукцию.

Бундесвер же сейчас оснащён хуже, чем до 24 февраля 2022 года. Немецкая армия постоянно отдаёт Украине, а теперь ещё и Израилю, свои боевые системы и боеприпасы. При этом запасы не пополняются. Особый же фонд в размере €100 млрд, выделенный на перевооружение армии, обесценивается из-за инфляции, роста цен и удлинения сроков поставок.