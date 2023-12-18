Fox News: слабость США — главная провокация для их соперников

16 декабря эсминец США в Красном море сбил 14 беспилотников хуситов. По мнению бывшего посла по особым поручениям Натана Сейлза, Белый дом не может ответить и предпочитает занимать оборонительную позицию, потому что «боится собственной тени». США боятся спровоцировать Иран, который является «кукловодом» региона. Однако именно слабость США является главным провоцирующим фактором для их соперников.

Сегодня к нам присоединился бывший посол по особым поручениям и старший научный сотрудник Атлантического совета Натан Сейлз, для того чтобы объяснить, почему Белый дом, судя по всему, обороняется. Как было отмечено, сегодня американский ракетный эсминец USS Carney в Красном море сбил около 14 беспилотников. Кажется, каждый сбитый беспилотник обошёлся нам в два миллиона долларов. Почему мы просто не атакуем места запуска?

НАТАН СЕЙЛЗ, экс-посол по особым поручениям, старший научный сотрудник Атлантического совета: Отличный вопрос. Похоже, что в регионе открыт сезон нападений на американцев, и не только на американцев, но и на наши контейнеры на кораблях. Я думаю, что Белый дом боится собственной тени. Он боится спровоцировать Иран, который является главным кукловодом в регионе. Речь идёт о хуситах; о группах ополченцев в Ираке. Они действуют по приказу Тегерана, они используют оружие, предоставляемое им Тегераном, они проходят обучение у Тегерана. Поэтому если мы действительно хотим прекратить атаки, нам нужно сокрушить голову змеи, а голова змеи — это Исламская Рреспублика Иран, долгосрочная цель которой — вытеснить США из региона и уничтожить Израиль. Если мы будем просто сидеть сложа руки, словно наблюдатели, Иран не остановится.

Но ведь мы уже делали подобное раньше. При администрации Трампа мы занялись Сулеймани и уничтожили его. Было много паники по поводу того, что это приведёт к третьей мировой войне, но этого не произошло. Так в чём же причина? И вы, кажется, упомянули, что один из наших союзников тоже не хочет, чтобы мы это делали.

НАТАН СЕЙЛЗ: Да, и это происходило не только при администрации Трампа, когда мы убрали Сулеймани. Не забывайте, что это был человек, на руках которого была кровь буквально сотен американских солдат, погибших в Ираке. Но это произошло не в первый раз. Рональд Рейган сделал нечто похожее в 1980-х годах: он по сути потопил половину иранского флота за один день. И что же произошло? Ничего, мы не развязали третью мировую. И причина этого, урок, который мы должны извлечь из истории, заключается в том, что Иран отступает, когда сталкивается с демонстрацией американской силы. Именно американская слабость является для них провокацией.

Кроме того, некоторые страны в регионе говорят нам, что, наверное, не стоит уничтожать хуситов, потому что это нарушит очень хрупкое существующее перемирие. Хуситы уже несколько лет ведут войну против Саудовской Аравии и ОАЭ. Поэтому вполне объяснимо беспокойство по поводу того, что будет означать для Соединённых Штатов уничтожение террористов хуситов. Но мы должны это сделать. Это цена, которую мы должны заплатить за то, что являемся сверхдержавой. Как минимум мы должны быть способны защитить свои войска и наших дипломатов, а просто надеяться на то, что хуситы прекратят огонь, — это явно не залог успеха.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.