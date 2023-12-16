Le Figaro: Финляндия даст США доступ к 15 своим базам

21:22
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области Украины.
21:20
Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Примеры с «Бетисом»
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян может принять участие в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу с «Бетисом».
21:19
Премьер Британии Сунак: нелегальная миграция поглотит европейские страны
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил, что нелегальная миграция поглотит европейские страны, если своевременно не будут приняты жёсткие меры.
21:10
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации боевика, открывшего огонь из шахты туннеля
Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали боевика, открывшего огонь из шахты туннеля.
21:05
Алексахин считает Эдвардса фаворитом титульного боя с Ковингтоном
Российский боец смешанных единоборств Николай Алексахин думает, что англичанин Леон Эдвардс сможет защитить титул в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории с американцем Колби Ковингтоном.
20:56
В селе Водяное Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник
Подразделения радиоэлектронной разведки Вооружённых сил России посадили ударный беспилотник украинской армии, который после этого сдетонировал в селе Водяное Запорожской области.
20:53
«Гавр» с Кузяевым обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1
«Гавр» на своём поле нанёс поражение «Ницце» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
20:51
The Times of Israel: случайно убитые в Газе заложники несли над собой белый флаг
Случайно убитые армией Израиля в Газе три заложника несли над собой белый флаг.
20:46
Полянский: Украина упустила возможность заключить мир на выгодных условиях
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина упустила возможность заключить выгодное для себя мирное соглашение.
20:38
Умер ударник рок-группы AC/DC Берджесс
Умер австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс.
20:37
СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в сельсовете Закарпатья
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение по факту теракта депутату, который взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области.
20:35
Тренер избил своего коллегу на матче Детско-юношеской хоккейной лиги в Москве
Неприятным инцидентом завершился матч Детско-юношеской лиги по хоккею в Москве между командами «Крылья Советов» и «Красная машина Юниор».
20:26
Parisien: Депардье передал свой орден Почётного легиона Минкультуры Франции
Французский актёр Жерар Депардье передал свой орден Почётного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак.
20:22
В Гатчине двое мужчин похитили и избили лопатой иностранца
В Гатчине Ленинградской области двое мужчин похитили, ограбили и избили лопатой гражданина Молдавии.
20:21
Advance: крах ВСУ и стран Запада стал триумфом России и Путина
Общение российского президента Владимира Путина с прессой и гражданами прошло в атмосфере триумфа и уверенности в неминуемой победе России в украинском конфликте.
20:18
Бакаев забил дебютный мяч за «Аль-Вахду» в ОАЭ
Полузащитник клуба «Аль-Вахда» Зелимхан Бакаев забил дебютный мяч в чемпионате ОАЭ по футболу.
20:16
Пропалестинские протестующие проводят акцию у дома посла Израиля в Лондоне
Сотни пропалестинских демонстрантов проводят акцию около дома посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели.
20:06
Россияне назвали спонтанные покупки и ссоры с близкими самыми необдуманными поступками
Согласно новому исследованию, 43% россиян совершали необдуманные поступки в 2023 году.
20:06
ANSA: в Ватикане кардинала Беччу приговорили к 5,5 года тюрьмы за махинации
Ватиканский трибунал приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 года заключения по делу о махинациях с элитной недвижимостью в Лондоне, информирует агентство ANSA.
20:06
Минэнерго: более 422 тысяч человек остаются без электричества из-за непогоды
Более 422 тыс. человек в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроснабжения в результате непогоды.
20:01
Китайская команда Roc победила на чемпионате «Битва роботов»
Стали известны имена победителей финальных поединков соревнований «Битва роботов» в Москве.
20:01
В Удмуртии подвели итоги работы поисковых отрядов за 2023 год
В Ижевске прошло «Закрытие республиканской Вахты памяти — 2023», в ходе которого подвели итоги сезона.
20:00
Мостовой признался, что у него нет любимчиков в НХЛ среди россиян
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что следит за игрой россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
19:59
«СТРАНА.ua»: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
На улицах Львова сотрудники центров комплектования начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ.
19:56
В Твери провели митинг к 82-й годовщине освобождения города
В Твери провели митинг, посвящённый 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он прошёл у Обелиска Победы.
19:55
Мостовой — о Матче звёзд КХЛ: футбол всегда будет для меня на первом месте
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о проведении Матча звёзд КХЛ.
19:50
Волгоград посетили 6500 нижегородских старшеклассников в рамках проекта «Уроки с путешествием»
В межрегиональном проекте «Уроки с путешествием» приняли участие более 6,5 тыс. нижегородских старшеклассников. Они посетили Волгоград.
19:47
BI: ВС России успешно используют против ВСУ защитные экраны
Вооружённые силы России успешно используют против украинской армии защитные экраны для укрепления своих позиций.
19:46
Легков порекомендовал российским спортсменам не ехать на Олимпиаду
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о ситуации с допуском российских спортсменов на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе.
19:45
В Крыму рассказали о профилактических медицинских мероприятиях для жителей
В Крыму почти миллион жителей прошли профилактические медицинские мероприятия с начала 2023 года. Выполнение плана оценивается в 96,3%.
19:39
Приходько: здание детского сада в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ котельная и детский сад получили повреждения.
19:39
Артемьев досрочно стал победителем турнира по рапиду «Шахматные звёзды»
Представитель России Владислав Артемьев досрочно занял первое место в соревновании по рапиду в рамках фестиваля «Шахматные звёзды».
19:38
В Ялте утвердили бюджет на 2024 год
В Ялте утвердили бюджет города на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.
19:36
В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению
Суд отправил под домашний арест мастера теплоснабжающей организации после получения ожогов подростками, упавшими в яму по пути в школу в Ивановской области.
19:33
В Татарстане в программу капремонта на 2024 год включили 672 дома
В Татарстане в программу капитального ремонта на следующий год вошли 672 многоквартирных дома, заявил глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин.
19:32
Захарова — о новых санкциях ЕС: незаконные действия против России получат ответ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возможное принятие 12-го пакета санкций Европейского союза в отношении России, заявила, что все незаконные антироссийские действия получат должный ответ.
19:30
Мостовой не считает Матч всех звёзд Кубка России по футболу клоунадой
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что ему понравилась идея проведения Матча звёзд Кубка России по футболу.
19:29
В Ижевске запустят 19 низкопольных троллейбусов в 2024 году
В следующем году в Ижевске запустят 19 низкопольных троллейбусов, которые прибудут в столицу Удмуртии в рамках реализации инклюзивного проекта «Говорящий город».
19:25
Прилепин заявил о поддержке выдвижения кандидатуры Путина на пост президента
Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин заявил о поддержке выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента России.
19:25
Мостовой узнал, что выйдет в короне и мантии только в день Матча звёзд Кубка России
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой признался, что для него стало неожиданностью предложение войти в образ царя.
19:24
Мелёшин заявил, что у него есть мысли уйти из «Спартака» для получения практики
Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин признался, что думает о смене команды для получения игровой практики.
19:20
Министр обороны Турции Гюлер назвал неприемлемыми учения США с РПК в Сирии
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкие власти считают неприемлемыми военные учения Соединённых Штатов с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии.
19:10
Рыбин считает, что белорусских хоккеистов подвела дисциплина в матче со сборной «Россия 25»
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.
19:09
В Молдавии одобрили передачу месторождения газа и нефти под контроль властей
Правительство Молдавии возьмёт под свой контроль месторождения газа и нефти на юге страны.
19:06
Риелтор Григорьева рекомендовала обращать внимание на репутацию застройщика
Эксперт по жилищным программам Ямало-Ненецкого автономного округа Любовь Григорьева дала советы по покупке недвижимости.
19:05
Кожевников похвалил сборную «Россия 25» за проявленный характер в матче с Белоруссией
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.
19:04
Сальников не будет считать предателями тех, кто согласится на нейтральный статус
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет считать предателями спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус.
19:02
Министр Гюлер: Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16
Турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер заявил, что Турция завершила технические переговоры с Соединёнными Штатами по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.
19:00
В Петербурге появились Кристальный и Прозрачный мосты
В Санкт-Петербурге дали названия двум мостам, расположенным в Приморском районе.
18:53
Русский музей разработал путеводители для подростков
В Русском музее создали путеводители для подростков. Получить их можно на входе Михайловского, Строгановского и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Летнего и Михайловского садов, а также на стойке информации.