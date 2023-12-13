Bloomberg: Финляндия откроет два КПП на границе с Россией в качестве «проверки»
Финские власти планируют открыть два из восьми автомобильных пунктов пересечения на границе с Россией. Это решение, вступающее в силу в ближайший четверг, должно стать «проверкой» для Москвы, пишет Bloomberg.
Ссылки по теме
-
WION: Финляндия закрыла последний КПП на границе с Россией
-
Bloomberg: без российского топлива морозная погода станет испытанием для энергосистем Европы
-
Politico: Евросоюз укрепит границу России и Финляндии охраной и оборудованием
-
Bloomberg: действовать решительно и быстро — премьер-министр Финляндии прокомментировал закрытие погранпунктов на границе с Россией