Bloomberg: действовать решительно и быстро — премьер-министр Финляндии прокомментировал закрытие погранпунктов на границе с Россией

Финляндия решила закрыть четыре пункта пограничного перехода на границе с Россией, поскольку в последнее время через них стало проходить больше людей с просьбой о предоставлении убежища, пишет Bloomberg. В абсолютных числах этот показатель составляет 174 человека за эту неделю, но Финляндия сильно обеспокоена.

Финляндия закроет четыре наиболее загруженных пункта пересечения границы с Россией, сообщает Bloomberg. Причина этого решения в том, что она считает, что приток мигрантов из третьих стран — это организованная операция, угрожающая её национальной безопасности.

Правительство действует «решительно и быстро», чтобы остановить это явление, заявил премьер-министр Петтери Орпо. Закрыты для всего движения будут пункты пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Эта мера продлится с полуночи субботы до 18 февраля. Для тех, кто просит убежища, будут открыты только два самых северных пункта.

«Это исключительный и серьёзный шаг, — сказал Орпо. — Мы хотим послать решительный сигнал, чтобы остановить развитие этой ситуации».

Ранее Орпо заявил, что Финляндия считает, будто Россия помогает иммигрантам и доставляет их к контрольно-пропускным пунктам. Хотя абсолютное число прибывших невелико, «у нас есть информация и признаки того, что прибытие людей в Финляндию организуется специально, и поэтому абсолютные цифры не имеют значения», — заявила министр внутренних дел Финляндии. На этой неделе в Финляндию через юго-восточные погранпереходы пришли 174 просителя убежища, а за весь октябрь их было 117.

По мнению президента Финляндии, эти события могут быть связаны с недавно завершившимися переговорами по соглашению о сотрудничестве в сфере обороны с США, которое облегчит транспортировку солдат и военной техники в Финляндию. К тому же Финляндия недавно присоединилась к НАТО, а президент страны уже высказывал опасения, что после этого шага Россия может предпринять враждебные действия.

Поддержал усилия Финляндии и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который отметил, что альянс следит за ситуацией. «Конечно, финские власти несут ответственность за управление ситуацией на границе, но нам необходимо обмениваться информацией, иметь максимально общую ситуационную осведомлённость, а затем, если необходимо, предпринимать необходимые действия — будь то в рамках НАТО, в качестве союзников по НАТО или в других форматах, но об этом ещё слишком рано говорить».

Подобная ситуация уже происходила зимой 2015—2016 годов, напоминает автор статьи в Bloomberg. Сейчас Финляндия строит забор на границе, чтобы предотвратить неконтролируемый проход мигрантов.