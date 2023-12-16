«Карлик» на фоне России и Китая — Focus о главных военных слабостях Европы

Европа настолько глубоко не приемлет войну, что даже не хочет к ней готовиться, пишет немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus. Она не обладает собственной ядерной мощью или боеспособной армией, зависит от США в военном отношении и давно не развивает свою оборонную промышленность в отличие от России и Китая.

Европа оказалась в опасной военной ситуации, пишет немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus. С одной стороны, Владимир Путин явно не уклоняется от затяжной европейской войны. Он не отступает. Он идет вперёд. И именно в этот исторический момент Америка поворачивается спиной к Европе.

То, что началось с изоляционистской риторики при Дональде Трампе, продолжилось в президентство Джо Байдена: Америка больше не хочет быть защитной силой для европейских государств всеобщего благосостояния. Послевоенная эпоха закончилась, констатирует автор статьи.

Европа, которая приобрела врага и потеряла защитника, в скором времени окажется сама по себе. Единый европейский рынок, общая европейская валюта — но где же европейская армия? Об этом постоянно спрашивают немцы и французы за границей.

Любой, кто взглянет на этот континент с рациональной точки зрения, быстро распознает шесть величайших военных слабостей, уверен Габор Штайнгарт.

Во-первых, Европа не является ядерной державой. Йошка Фишер вызвал дискуссию о том, кто позаботится о европейской безопасности, если США прекратят своё существование. В интервью Die Zeit он потребовал: «ЕС нужны собственные силы ядерного сдерживания».

Хотя Великобритания и Франция обладают ядерным оружием, европейский континент в целом остаётся без ядерного оружия. Безопасность Европы и особенно Германии зависит от США и их готовности применить ядерное оружие для защиты своих партнёров по НАТО. Это гарантия, но она не даёт полной уверенности.

Во-вторых, НАТО зависит от США. По данным альянса, 20 из 31 члена НАТО не смогут достичь 2%-ного показателя в 2023 году, в том числе Франция, Германия и Италия. Целевой показатель в 2% был призван обеспечить, чтобы каждая страна инвестировала 2% своего валового внутреннего продукта в вооружения для обеспечения собственной безопасности.

Поскольку этого до сих пор не произошло, способность НАТО заявить о себе по-прежнему зависит от США, подчёркивает немецкий журналист. В прошлом году на США приходилось около 70% расходов на оборону. В то время как Россия и Китай готовились к глобальной напряжённости в течение последних десяти лет и увеличили свои оборонные бюджеты на 300% и 600% соответственно, расходы на оборону в ЕС выросли всего на 20% за тот же период, согласно данным Европейского парламента. «Другими словами, Европа отступила в страну грёз», — делает вывод Штайнгарт.

Третью слабость Европы он видит в отсутствии боеспособности бундесвера. В 2011 году обязательная военная служба была приостановлена в Германии с большим одобрением населения. Последствия этого ощущаются уже сегодня: в 1990 году, после падения Берлинской стены, в бундесвере служило 450 тыс. солдат, а сегодня — чуть более 180 тыс. Бывший генерал-майор ВВС бундесвера Маркус Курчик задал важнейший в этой связи вопрос: «Пойдёте ли вы на работу к работодателю, который говорит о себе, что он голый?»

Такая же картина наблюдается и в других крупных европейских странах: Южная Корея сейчас обладает вооружёнными силами такого же размера — около полумиллиона человек, — как Великобритания, Франция и Германия, вместе взятые. Даже немецкая армия оснащена скудно. Как сообщила недавно газета Wall Street Journal, боеприпасов бундесвера в лучшем случае хватит на двухдневную оборону страны.

В-четвёртых, даже Франция и Великобритания не могут заменить США. По информации сайта Global Firepower, который использует открытые данные для публикации ежегодного рейтинга военной мощи, Великобритания является самой сильной военной державой в Европе, за ней следует Франция.

Но в британских вооружённых силах всего около 150 исправных танков и, возможно, дюжина исправных дальнобойных артиллерийских орудий, пишет Wall Street Journal: «Склады настолько пусты, что британские военные в прошлом году рассматривали возможность покупки нескольких ракетных установок из музеев, чтобы модернизировать их и передать Украине».

По данным WSJ, у Франции, следующей за Великобританией, имеется менее 90 единиц тяжёлой артиллерии. Это примерно равно тому, что Россия теряет на поле боя на Украине каждый месяц, утверждает автор статьи.

Пятая слабость Европы, по его словам, состоит в том, что европейская оборонная промышленность является «карликом». Европа «систематически демилитаризировалась, потому что ей не нужно было тратить деньги», поясняет Энтони Кинг, профессор военных исследований в Университете Уорвика. Это видно и по европейским оборонным компаниям. В то время как оборот крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall в прошлом году составил $6,7 млрд, оборот американской Lockheed Martin достиг $65,9 млрд — то есть оказался в десять раз больше.

После Второй мировой войны жители всей Европы сделали выбор в пользу мирных дивидендов и в основном оставили оборонную промышленность американцам. Пять крупнейших производителей оружия в мире, на долю которых приходится 32% оборота отрасли, базируются в США.

Однако есть и шестая причина, по которой Европа оказалась слабой: само её население отвергает наращивание вооружений, отмечает Штайнгарт. В США солдатам в форме на улице кричат «Спасибо за службу». Спортивные мероприятия — это праздник патриотизма, от совместного исполнения национального гимна до вручения наград ветеранам в перерыве матча.

С другой стороны, в Европе, особенно в Германии, молодые люди не стремятся стать военными. В 2022 году, когда канцлер Олаф Шольц провозгласил «переломный момент», было получено чуть менее 44 тыс. заявок на военную карьеру — на 11% меньше, чем в предыдущем году. Средний возраст военнослужащих сейчас составляет 33,5 года, что на пять лет выше, чем в 2010 году.

По сравнению с частным сектором, где есть гибкий график работы, возможность ухода за детьми и более высокая зарплата, и условия в целом выглядят более привлекательно, бундесвер — менее привлекательный работодатель. «Здесь пахнет не приключениями, а бюрократией», — подчёркивает автор статьи.

Из всего этого он делает простой вывод: Европа слаба, потому что не хочет быть сильной. Она настолько глубоко не приемлет войну, что даже не хочет к ней готовиться. Даже собственное сдерживание воспринимается как провокация другой стороны, поэтому она предпочитает прикинуться серой мышкой в военном отношении, утверждает Габор Штайнгарт в статье для Focus. Эта культура отказа, по его мнению, не принесла ничего хорошего с точки зрения воли к обороне. Перефразируя Уильяма Шекспира: «Трусы умирают много раз до смерти».