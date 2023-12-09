Stephen Gardner Оригинал

Экс-полковник ВС США: Путину не нужна Европа — его заботит только безопасность собственной страны

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Путин не самоубийца» — у него нет ни причин, ни желания идти войной на НАТО, заявил отставной полковник США Дэниел Дэвис в интервью Стивену Гарднеру. По мнению бывшего военного, всё, что волнует Путина, — это защита суверенитета и границ России. Поэтому слова западных чиновников о том, что Путин хочет воссоздать СССР и намерен завоевать всю Европу, просто абсурдны.

Путин очень расчётлив в своём подходе к НАТО, он очень расчётлив в своём подходе к Украине. Я не верю, что он хочет войны с США, и я не верю, что мы хотим войны с ним, особенно граждане Соединённых Штатов. Мы устали от всех этих войн. Неужели Ллойд Остин искренне считает, что мы должны продолжать поддерживать аутсайдеров, или же он пытается выполнить обязательства и вернуть деньги военно-промышленному комплексу?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, бывший полковник ВС США: Я не могу точно сказать, какова его мотивация, потому что он может прикрываться всевозможной патриотической риторикой, как и всегда. Но второго числа этого месяца, всего несколько дней назад, он заявил, что, по его мнению, есть четыре действительно важные причины, по которым США должны продолжать поддерживать Украину. И одна из них заключается в том, что вся Западная Европа и НАТО окажутся «под прямой угрозой» — именно такие слова он употребил, — если Путин одержит победу. И это просто вздор. Абсурд чистой воды. 

И не нужно быть экспертом в этой области, чтобы это понять. Просто подумайте: прошло 22 месяца войны между Россией и Украиной. Той самой Украиной, у которой фактически нет военно-морского флота, очень ограниченные военно-воздушные силы, крайне малое количество артиллерии и ракетных систем, сильно ограниченные возможности ПВО, достаточные только для того, чтобы поддерживать свои крупные города функционирующими и открытыми, и у которой нет союзников — у них нет договорных союзников, которые пришли бы на помощь их государству. Какой смысл в том, что Россия, которая спустя 22 месяца завладела лишь 17 процентами той самой страны, у которой нет ни союзников, ни чего-либо ещё, каким-то образом возьмёт и совершит условный поход на Западную Европу, на альянс НАТО, состоящий из 32 стран, у которого есть гарантии коллективной безопасности по статье 5, очень мощные военно-воздушные и военно-морские силы, космические силы и мощные механизированные силы?

Зачем Путину это делать? Никто бы так не поступил. Путин, что бы вы ни говорили о нём, не самоубийца. Всё, что он делал, всё, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России. А они исторически боятся вторжения Запада, потому что на протяжении всей своей истории Россия много раз подвергалась вторжениям с его стороны. И они в ужасе от этого, у них паранойя, они боятся, что на них нападут. Они не хотят воссоздавать Советский Союз, потому что у них нет для этого возможностей. И поэтому когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не ведает, о чём говорит. Не знаю, какой из вариантов верный.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Stephen Gardner США Северная Америка
теги
безопасность Владимир Путин война Европа Запад Ллойд Остин НАТО оружие Россия спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров