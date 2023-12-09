Экс-полковник ВС США: Путину не нужна Европа — его заботит только безопасность собственной страны

«Путин не самоубийца» — у него нет ни причин, ни желания идти войной на НАТО, заявил отставной полковник США Дэниел Дэвис в интервью Стивену Гарднеру. По мнению бывшего военного, всё, что волнует Путина, — это защита суверенитета и границ России. Поэтому слова западных чиновников о том, что Путин хочет воссоздать СССР и намерен завоевать всю Европу, просто абсурдны.

Путин очень расчётлив в своём подходе к НАТО, он очень расчётлив в своём подходе к Украине. Я не верю, что он хочет войны с США, и я не верю, что мы хотим войны с ним, особенно граждане Соединённых Штатов. Мы устали от всех этих войн. Неужели Ллойд Остин искренне считает, что мы должны продолжать поддерживать аутсайдеров, или же он пытается выполнить обязательства и вернуть деньги военно-промышленному комплексу?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, бывший полковник ВС США: Я не могу точно сказать, какова его мотивация, потому что он может прикрываться всевозможной патриотической риторикой, как и всегда. Но второго числа этого месяца, всего несколько дней назад, он заявил, что, по его мнению, есть четыре действительно важные причины, по которым США должны продолжать поддерживать Украину. И одна из них заключается в том, что вся Западная Европа и НАТО окажутся «под прямой угрозой» — именно такие слова он употребил, — если Путин одержит победу. И это просто вздор. Абсурд чистой воды.

И не нужно быть экспертом в этой области, чтобы это понять. Просто подумайте: прошло 22 месяца войны между Россией и Украиной. Той самой Украиной, у которой фактически нет военно-морского флота, очень ограниченные военно-воздушные силы, крайне малое количество артиллерии и ракетных систем, сильно ограниченные возможности ПВО, достаточные только для того, чтобы поддерживать свои крупные города функционирующими и открытыми, и у которой нет союзников — у них нет договорных союзников, которые пришли бы на помощь их государству. Какой смысл в том, что Россия, которая спустя 22 месяца завладела лишь 17 процентами той самой страны, у которой нет ни союзников, ни чего-либо ещё, каким-то образом возьмёт и совершит условный поход на Западную Европу, на альянс НАТО, состоящий из 32 стран, у которого есть гарантии коллективной безопасности по статье 5, очень мощные военно-воздушные и военно-морские силы, космические силы и мощные механизированные силы?

Зачем Путину это делать? Никто бы так не поступил. Путин, что бы вы ни говорили о нём, не самоубийца. Всё, что он делал, всё, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России. А они исторически боятся вторжения Запада, потому что на протяжении всей своей истории Россия много раз подвергалась вторжениям с его стороны. И они в ужасе от этого, у них паранойя, они боятся, что на них нападут. Они не хотят воссоздавать Советский Союз, потому что у них нет для этого возможностей. И поэтому когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не ведает, о чём говорит. Не знаю, какой из вариантов верный.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.