Американский конгрессмен: Путин смеётся над неспособностью США помочь Украине

В интервью NBC конгрессмен-демократ от Флориды Джаред Московиц выразил сомнение, что американскому парламенту удастся договориться о поставке Киеву до конца года. По его словам, переговоры по вопросу миграции, который республиканцы увязывают с новым пакетом помощи, зашли в тупик, а положение Украины с каждым днём становится всё отчаяннее.

Перейдём к переговорам о финансировании на Капитолийском холме. Ранее сегодня президент Байден призвал конгресс предоставить помощь Украине до того, как её ресурсы иссякнут в конце года. Он сказал, что внесёт изменения по вопросу границы, позволит им пройти или, по крайней мере, будет открыт для обсуждения.

Что вам известно о текущем состоянии переговоров по поводу помощи? Удастся ли (республиканцам и демократам в конгрессе. — ИноТВ) заключить сделку до конца года?

ДЖАРЕД МОСКОВИЦ, конгрессмен-демократ от Флориды: Ну, во-первых, переговоры совершенно никуда не движутся. Вот почему президент вмешался. Мы рады видеть, что он пошёл на этот шаг. Мне кажется, его сегодняшняя речь была совершенно ясной. Но давайте также поговорим о том, что сделал спикер (палаты представителей Майк. — ИноТВ) Джонсон.

У него была возможность одобрить финансирование Израиля в палате представителей, объединить законодателей, собрать их на ступеньках Капитолийского холма после событий 7 октября. Кстати, это была его первая неделя на посту спикера. Но вместо этого он расколол нас, предложив эту ерунду с налоговой службой (использовать её средства для финансирования еврейского государства. — ИноТВ).

Ему сказали, что в сенате его предложение не пройдёт. В итоге спикер заблокировал помощь Израилю ещё до того, как мы успели её одобрить и передать сенату. Таким образом, часть вины за полный срыв переговоров следует возложить на спикера.

Я согласен с президентом. Я думаю, нам нужно делать больше на границе. Я думаю, что демократы сядут за стол переговоров, чтобы пойти на большие уступки по границе. Но в то же время нам нужно, чтобы наши коллеги-республиканцы пошли на уступки по Украине, Израилю и гуманитарному финансированию.

Давайте вместе соберём это в один большой пакет помощи и одобрим его. Давайте покажем нашим союзникам, что мы в конгрессе пока ещё способны справляться с большими делами, и покажем нашим врагам, что мы остаёмся Соединёнными Штатами Америки и можем работать сообща, когда дело касается стремлений сохранить мир и безопасность во всём мире.

Вчера вы также были на брифинге по безопасности Украины. Каковы ваши выводы? Насколько ужасной будет ситуация, если помощь закончится?

ДЖАРЕД МОСКОВИЦ: Она уже ужасная. Ужасная. И Путин смеётся над нами. Ему нравится это нарушение работы в конгрессе. Ему нравится, абсолютный бардак в рядах республиканцев, потому что он планирует на полную катушку воспользоваться тем, что после окончания зимы у Украины может не оказаться оружия и ресурсов. А мы позволим кому-то вторгнуться в чужую страну без последствий, если мы не окажем им помощь.

Кстати говоря, нам нужно восполнить собственные запасы. Законопроект среди прочего предусматривает пополнение наших собственных военных запасов, поскольку мы исчерпали их, чтобы помочь Украине. Так что отчасти это попытка помочь себе.

То, что происходит, просто возмутительно. Хаос в 118-м конгрессе обостряется, и складывается ощущение, что под контролем республиканцев мы можем сделать только две вещи: изгонять члена парламента или избавляться от спикера.

Дата публикации 06 декабря 2023 года.