Daily Telegraph: победа Путина на Украине смоет Европу с лица земли, как Римскую империю

Вероятность того, что Москва выйдет победительницей из противостояния с Киевом и его союзниками, увеличивается с каждым днём. Подобный исход будет иметь далекоидущие последствия для европейской безопасности и может поставить крест на западном альянсе в случае потенциального конфликта с Россией, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин.

На фоне «тупиковой» ситуации на фронте увеличивается вероятность того, что Москва выйдет победительницей из противостояния с Киевом и его союзниками. Подобный исход будет иметь далекоидущие последствия для европейской безопасности, считает обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин.

Отсутствие прогресса вкупе с новым ближневосточным кризисом усилило чувство скептицизма среди западных лидеров по поводу способности ВСУ одержать победу. Например, в администрации Байдена крепнет мнение, что в её интересах надавить на Зеленского и добиться мирного решения конфликта, отмечает публицист.

Тем временем Путин активно стремится «вернуть военное преимущество». Он расширяет производство вооружения и стремится увеличить численность российской армии в надежде, что это поможет захватить ключевые стратегические объекты, включая Авдеевку, рассуждает Кофлин.

По его словам, триумф России в украинском конфликте станет «значительным вызовом» для НАТО. Способность альянса, помощь которого не привела к успеху контрнаступления ВСУ, защищать собственный восточный фланг от потенциального нападения окажется под большим вопросом.

Некоторые военные эксперты уже бьют тревогу и настаивают, что военный блок не готов к такому развитию событий. Они не исключают, что Европа рискует повторить судьбу Священной Римской империи при Наполеоне — и будет «смыта» в потенциальном будущем конфликте с Москвой.

Немецкий военный историк Зёнке Найтцель заявляет, что его стране может понадобиться 15 лет, прежде чем ей удастся «защитить себя от» России. А в Варшаве предупреждают, что НАТО должно готовиться к «вторжению» на свои восточные рубежи уже через три года, обращает внимание Кофлин.

Тем не менее западные лидеры не хотят признавать масштабы «очевидной угрозы». Стремление первых месяцев конфликта нанести России тяжёлое поражение сменилось усталостью и желанием положить конец военным действиям любой ценой, «даже если это придаст ей смелости», сетует автор статьи.

Между тем глава НАТО Йенс Столтенберг признаёт, что европейская военная промышленность продолжает оставаться «фрагментированной». Кроме того, некоторые члены альянса, включая Великобританию, не спешат повышать траты на оборону, несмотря на прошлые обещания.

«Похоже, что Европа не только готовится позволить Украине проиграть конфликт. У неё нет особого желания защищаться от будущих актов российской агрессии», — заключает Кон Кофлин.