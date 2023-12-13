Times: в ЕС опасаются, что принятие Украины повысит угрозу безопасности

Перспектива вступления Киева в Евросоюз вызывает глубокий раскол среди жителей блока. Многие из них беспокоятся, что предоставление членства Украине не столько пошлёт «сильный сигнал» России, сколько навредит самой Европе, пишет The Times со ссылкой на новый опрос берлинского аналитического центра Европейский совет по международным отношениям.

Перспектива вступления Киева в Евросоюз вызывает глубокий раскол среди жителей блока. Причём с наибольшей антипатией к этой идее относятся в ключевых странах организации — в Германии, Франции и Австрии, пишет The Times со ссылкой на новый опрос берлинского аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECFR).

Согласно исследованию, только каждый четвёртый француз допускает принятие Украины в ЕС. Более половины австрийцев (52%) выступают категорически против. Немцы расходятся во мнении, но с небольшим отрывом лидируют те, кто относятся к подобному шагу скептически (39%), отмечает издание.

В целом же многие участники опроса считают, что излишняя спешка с членством Украины может навредить самой Европе. Такую точку зрения разделяют 45% респондентов в Австрии, Дании, Франции, Германии, Польше и Румынии, обращает внимание The Times.

Только каждый четвёртый участник исследования считает, что европейская поддержка Украины станет «сильным сигналом» для России. Большинство же немцев (51%) и австрийцев (63%) опасаются, что в результате угроза безопасности блока повысится.

«Геополитическая риторика Брюсселя маскирует глубокую обеспокоенность государств-членов по поводу потенциальных последствий расширения и широко распространенный скептицизм по поводу способности ЕС принять новых участников», — заявил представитель ECFR Петр Бурас.

На его взгляд, лидерам организации необходимо устанавливать конкретные сроки принятия новых стран, чтобы избегать потенциальных расхождений. «В результате блок получит возможность завершить институциональные реформы, повысить устойчивость и привлечь внимание общественности к тому, почему эта стратегия необходима для Европы», — пояснил аналитик.