AP: тысячи европейцев выйдут протестовать против введения режима жёсткой экономии в странах ЕС

Демонстранты готовятся выйти на улицы Брюсселя, чтобы выразить недовольство новым мерам жёсткой экономии, которые планируют принять 27 стран Евросоюза, сообщает Associated Press. Если новые правила вступят в силу, то стремящиеся выйти из кризиса государства потеряют возможность выделять на это деньги. Такое решение приведёт к сокращению числа рабочих мест, снижению заработной платы и сокращению объёма государственных услуг.

Тысячи европейцев заполонят улицы Брюсселя, чтобы протестовать против новых мер жёсткой экономии в странах ЕС, сообщает Associated Press.

Министры финансов стран блока уже несколько месяцев ведут переговоры о реформе правил ЕС. Так называемый «Пакт стабильности и роста» ограничит возможности стран, стремящихся потратить средства на выход из кризиса, и принудит их начать сильно экономить. Сложные отношения между Берлином и Парижем пока не позволяют принять этот пакт.

Европейская конфедерация профсоюзов утверждает, что если новые правила реально начнут работать, то «14 стран-членов будут вынуждены сократить в общей сложности 45 миллиардов евро из своих бюджетов только в следующем году». Такие сокращения могут стать для них фатальными.

Жёсткая экономия повлияет и на жизнь общества. «Это приведёт к сокращению числа рабочих мест, снижению заработной платы, сокращению объёма государственных услуг и оставит большинство стран-членов ЕС неспособными осуществлять инвестиции, необходимые для достижения социальных и климатических целей», — заявили в конфедерации.

Как отмечает издание, эта проблема играет только на руку ультраправым партиям по всей Европе. Всё больше людей становятся их политическими сторонниками и потенциальными избирателями в 2024 году.

Профсоюзы намерены использовать акцию протеста в Брюсселе, чтобы настоять на своей позиции и попытаться не дать исключить из лимита расходов инвестиции на социальные и климатические цели.